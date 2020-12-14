英歐貿談大限延長！盼在月底前達成共識

歐盟執委會主席范德賴恩13日在布魯塞爾歐盟總部準備召開記者會，說明英國與歐盟貿易協議談判進度。（美聯社）

英國 首相強生與歐盟 執委會主席范德賴恩今天通電話後同意，推遲原定的13日最後談判期限，英歐貿易協議 談判本周將繼續進行。先前雙方都宣稱達成協議希望不大，如今在最後期限前決定續談，顯示似乎出現進展，雙方仍有意在月底大限前努力，避免英國無協議脫歐的決裂局面。

強生與范德賴恩原本設定13日是談判期限，若貿易協議無望，就讓英國於明年1月1日無協議脫離歐盟。兩人13日通話後，范德賴恩宣讀兩人的聯合聲明說：「雖然談了將近一年令人精疲力竭，雖然一再錯過談判期限，我們仍認為，在這時刻有必要加倍努力。我們已要求談判代表續談，看看能否在這最後階段達成協議。」談判將繼續在比利時布魯塞爾歐盟總部進行，聲明中並未提到談判期限。

英相強生將繼續與歐盟協商脫歐貿易協議。（新華社）

歐洲理事會主席米歇爾說，樂見這個結果，「我們應盡可能談成協議」，不過，「我們要的是講求經濟公平競爭和良好治理的協議」。

再過不到三周，英國將完全脫離歐盟，不過，英國與歐盟還未就未來關係的許多重要面向達成共識。經過數月談判，雙方的歧見逐步減少到剩下三點：公平競爭規則、解決未來雙方爭端的機制和漁權問題。

英國花了三年多，才於今年1月31日脫離歐盟政治體系，但從2月1日到12月31日這段過渡期，英國仍是歐盟單一市場和關稅同盟成員國，目前許多人幾乎感覺不到英國脫歐的影響，但從明年元旦起，不論英國與歐盟有無貿易協議，人員和貨物都無法在英國與歐盟之間自由流動。

英國政府曾坦承，若在沒有貿易協議的情況下脫歐，可能會有許多貨物卡在英國港口進不來，部分產品暫時缺貨，常見食品價格上漲。英國許多出口產品會被課關稅，汽車稅率10%，羔羊肉則超過40%。不過，強生說，英國在這種情況下仍將「繁榮富強」。