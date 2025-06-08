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友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

中央社台北8日電
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中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

紐約時報報導，儘管中俄領導人聲言追求兩國無上限夥伴關係，但俄羅斯情報部門聯邦安全局的文件形容中國人是「敵人」，指中國嘗試招募俄羅斯間諜以獲取敏感的軍事技術，並監視俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，以了解西方的武器和作戰方式。

紐約時報7日報導，紐時獲得一份共8頁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部文件，文件沒有註明日期，有可能是草稿，從內容來看可能是在2023年末或2024年初撰寫。

該文件是由網路犯罪集團Ares Leaks取得，紐時將文件與6個西方情報組織分享，所有機構都認為文件是真的。

儘管俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平聲言追求兩國無上限夥伴關係，但該份文件揭露中俄之間的不信任和懷疑。

2022年，在俄羅斯入侵烏克蘭的3天前，聯邦安全局批准了一項新的反間諜計畫，目的是在俄羅斯幾乎調派所有兵力侵略烏克蘭期間，防止中國間諜損害俄羅斯的利益。

文件表示，此後聯邦安全局觀察到中國加強招募俄羅斯官員、專家、記者、接近莫斯科權力中心的商人，以及配偶是中國公民的俄羅斯人作為潛在間諜。俄羅斯聯邦安全局也採取行動，包括要求官員阻止向中國人傳送重要戰略訊息等。

文件又指出，當俄軍進入烏克蘭後，中國的國防公司及與中國情報機關有關的機構官員開始湧入俄羅斯，目的是為了更了解這場戰爭。

報導表示，中國擁有世界一流的科學家，但自1979年後中國軍方未參與過任何戰爭，導致中國擔憂其軍隊在台灣或南海衝突中將如何對抗西方武器。中國情報人員希望了解俄羅斯如何與一支西方支持的軍隊抗衡。

文件表示，中國對無人機的作戰方法、其軟體的現代化及對抗新型西方武器的方法特別感興趣。中國認為俄烏戰爭會持續很久，並徹底改變戰爭的技術和戰術。

中國在航空專業知識方面長期落後俄羅斯，該份文件表示，中國已將此列為優先目標，正招募軍事飛行員及俄羅斯相關專業研究人員。

文件還顯示，俄羅斯非常關注中國如何看待俄烏戰爭，試圖向中國間諜提供有關俄羅斯行動的正面資訊。俄羅斯反間諜人員被要求向克里姆林宮準備一份關於中國政策可能出現變化的報告。

近年中國一些民族主義者認為，俄羅斯應該歸還中國失去的領土，包括俄羅斯遠東地區最大城市海參崴（Vladivostok）。隨著俄烏戰爭削弱了俄羅斯的實力，及令俄羅斯受到西方國家的經濟制裁，聯邦安全局的文件指出，對於一些中國學者推動對俄羅斯的領土主張感到擔憂。

文件又透露，中國情報人員正在利用礦業公司和大學研究中心作為掩護，在北極地區進行間諜活動。

報導表示，美國希望拉攏俄羅斯，避免中俄兩個核武大國連成一線，俄羅斯聯邦安全局的文件確實顯示中俄之間存在不信任。但有專家表示，普亭知道靠攏中國不是沒有風險，但是值得的。從這個角度，美國要拉攏俄羅斯的機會很微小。

對俄羅斯反間諜人員來說，處理中國的威脅是一個微妙的挑戰。文件顯示，俄方正努力遏制中國情報機構帶來的風險，同時又要不對雙邊關係造成負面影響。俄方官員被警告要避免公開「提及中國情報機構是潛在敵人」。

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