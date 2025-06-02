我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

烏克蘭版木馬屠城記 117架無人機突襲俄國大後方 毀41戰機 行動前未知會華府

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
報導指出，烏克蘭利用「木馬屠城」的埋伏方式，成功用無人機攻擊俄國空軍基地。照片為烏克蘭在頓內次克的前線部隊。（路透）
報導指出，烏克蘭利用「木馬屠城」的埋伏方式，成功用無人機攻擊俄國空軍基地。照片為烏克蘭在頓內次克的前線部隊。（路透）

最新回合俄烏戰爭和平對話即將在土耳其伊斯坦堡舉行前的數小時，烏克蘭安全局(Security Service of Ukraine)1日對俄羅斯發動大規模無人機襲擊，目標是俄羅斯境內的五座空軍基地，攻擊範圍首次深入俄羅斯遠東的西伯利亞(Siberia)。據悉，基輔方面在行動前並未知會美國總統川普。

俄烏和談 恐因轟炸生變

但同一時間，俄國也對烏克蘭動發猛烈的無人機轟炸，兩國2日能否如期舉行和談，還有變數。 烏克蘭通訊社1日還報導，俄國莫曼斯克州（Murmansk ）北莫爾斯克市（Severomorsk）疑似發生劇烈爆炸，根據多個俄羅斯Telegram消息，爆炸地點為俄軍核潛艇基地。但是北莫爾斯克市長否認該市發生任何爆炸。

烏克蘭1日對俄羅斯發動無人機奇襲，精準擊中俄國空軍基地，包括具有搭載核彈能力的長...
烏克蘭1日對俄羅斯發動無人機奇襲，精準擊中俄國空軍基地，包括具有搭載核彈能力的長程轟炸機起火受損。（路透）
烏克蘭1日對俄羅斯發動無人機奇襲，精準擊中俄國空軍基地，包括具有搭載核彈能力的長...
烏克蘭1日對俄羅斯發動無人機奇襲，精準擊中俄國空軍基地，包括具有搭載核彈能力的長程轟炸機起火受損。（路透）

俄稱恐攻 複製珍珠港事件

 

自從2022年2月俄烏戰爭爆發以來，這是烏克蘭首度在俄羅斯大後方展開偷襲，俄羅斯國防部則將這波攻擊稱為「恐怖攻擊」(terrorist attack)；俄羅斯「Z社群」(Z community)把這次攻擊形容為「俄羅斯的珍珠港事件」，矢言復仇。

深入俄境 西伯利亞遭襲擊

俄羅斯國防部1日發表聲明，證實西伯利亞伊爾庫次克州(Irkutsk)空軍基地遭受攻擊，事發地點距離烏克蘭有2500哩，位於北極圈內、鄰近芬蘭的俄羅斯港市莫曼斯克(Murmansk)同樣受到攻擊。

俄羅斯國防部說，無人機也朝毗鄰中國邊界的俄羅斯遠東地區阿穆爾(Amur)以及俄羅斯西部地區的伊文諾弗州(Ivanovo)、利珊州(Ryazan)發動攻擊但被擊退。

無人機偷渡入俄 藏卡車、民宅內

華盛頓郵報報導，烏克蘭情報官員匿名受訪時說，基輔在「特別行動」(special operation)裡總共摧毀俄軍41架戰機。官員說，載著爆裂物裝置的「第一人稱視角無人機」(first person view，FPV)被偷渡進入俄羅斯之後，藏在卡車裡或民宅屋頂底下，然後透過遠端啟動讓無人機升空，針對目標展開攻擊。

在這張未註明日期的照片顯示，烏克蘭安全局局長馬柳克正在研究俄國戰略空軍基地的地圖...
在這張未註明日期的照片顯示，烏克蘭安全局局長馬柳克正在研究俄國戰略空軍基地的地圖。（美聯社）
烏克蘭安全局發布無人機，深入俄國領土攻擊俄國空軍基地的照片，圖中一架俄國轟炸機被...
烏克蘭安全局發布無人機，深入俄國領土攻擊俄國空軍基地的照片，圖中一架俄國轟炸機被擊中著火。（美聯社）

俄軍重挫 情報安全網失靈

報導指出，俄羅斯空中巡弋飛彈作戰能力嚴重受挫，遠在戰爭前線數千哩之外的俄軍重大設施弱點完全曝光；這波攻擊事件還暴露了俄羅斯強大的情報安全機制失靈，沒能攔截烏克蘭深入境內發動突襲。

烏克蘭官員說，行動代號為「蜘蛛網」(Spiderweb)的特別任務由烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)親自監督，籌備時間超過一年半。攻擊發起前，烏方情報人員暗中將無人機偷渡至俄羅斯境內，過程猶如現代版「特洛伊木馬」。

烏克蘭安全局公布烏軍偵察機空中拍攝影片，畫面顯示一座俄羅斯機場陷入火海，無人機正朝多架飛機展開攻擊。

澤倫斯基1日晚間發表演說表示，這次任務總共出動117架無人機。他說，這項特別行動的指揮中心辦公室，就在俄羅斯聯邦安全局(FSB)當地總部隔壁。

路透報導，遭到摧毀的41架俄軍軍機包括A-50空中預警機、Tu-95以及Tu-22M轟炸機。俄軍入侵烏克蘭以來經常出動Tu-95戰略轟炸機，每架飛機可攜帶八枚巡弋飛彈。

烏克蘭安全局指出，能夠攜帶飛彈的俄羅斯戰機在這次突襲行動裡有34%遭到摧毀，損失估計70億美元。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

上一則

韓大選前夕 李在明喊不特赦尹錫悅 「確保他永遠不能出獄」

延伸閱讀

烏動員117架無人機 澤倫斯基：3年戰爭最遠距任務

烏動員117架無人機 澤倫斯基：3年戰爭最遠距任務
烏克蘭最具野心奇襲 上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

烏克蘭最具野心奇襲 上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地
俄羅斯最大核潛基地疑發生爆炸 當局出面駁斥

俄羅斯最大核潛基地疑發生爆炸 當局出面駁斥
烏無人機深入敵境襲戰略轟炸機 俄飛彈猛轟基輔

烏無人機深入敵境襲戰略轟炸機 俄飛彈猛轟基輔

熱門新聞

2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

2025-05-27 00:01

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了