烏克蘭版木馬屠城記 117架無人機突襲俄國大後方 毀41戰機 行動前未知會華府

報導指出，烏克蘭利用「木馬屠城」的埋伏方式，成功用無人機攻擊俄國空軍基地。照片為烏克蘭在頓內次克的前線部隊。（路透）

最新回合俄烏戰爭和平對話即將在土耳其伊斯坦堡舉行前的數小時，烏克蘭 安全局(Security Service of Ukraine)1日對俄羅斯 發動大規模無人機襲擊，目標是俄羅斯境內的五座空軍基地，攻擊範圍首次深入俄羅斯遠東的西伯利亞(Siberia)。據悉，基輔方面在行動前並未知會美國總統川普。

俄烏和談 恐因轟炸生變

但同一時間，俄國也對烏克蘭動發猛烈的無人機轟炸，兩國2日能否如期舉行和談，還有變數。 烏克蘭通訊社1日還報導，俄國莫曼斯克州（Murmansk ）北莫爾斯克市（Severomorsk）疑似發生劇烈爆炸，根據多個俄羅斯Telegram消息，爆炸地點為俄軍核潛艇基地。但是北莫爾斯克市長否認該市發生任何爆炸。

烏克蘭1日對俄羅斯發動無人機奇襲，精準擊中俄國空軍基地，包括具有搭載核彈能力的長程轟炸機起火受損。（路透） 烏克蘭1日對俄羅斯發動無人機奇襲，精準擊中俄國空軍基地，包括具有搭載核彈能力的長程轟炸機起火受損。（路透）

俄稱恐攻 複製珍珠港事件

自從2022年2月俄烏戰爭爆發以來，這是烏克蘭首度在俄羅斯大後方展開偷襲，俄羅斯國防部 則將這波攻擊稱為「恐怖攻擊」(terrorist attack)；俄羅斯「Z社群」(Z community)把這次攻擊形容為「俄羅斯的珍珠港事件」，矢言復仇。

深入俄境 西伯利亞遭襲擊

俄羅斯國防部1日發表聲明，證實西伯利亞伊爾庫次克州(Irkutsk)空軍基地遭受攻擊，事發地點距離烏克蘭有2500哩，位於北極圈內、鄰近芬蘭的俄羅斯港市莫曼斯克(Murmansk)同樣受到攻擊。

俄羅斯國防部說，無人機也朝毗鄰中國邊界的俄羅斯遠東地區阿穆爾(Amur)以及俄羅斯西部地區的伊文諾弗州(Ivanovo)、利珊州(Ryazan)發動攻擊但被擊退。

無人機偷渡入俄 藏卡車、民宅內

華盛頓郵報報導，烏克蘭情報官員匿名受訪時說，基輔在「特別行動」(special operation)裡總共摧毀俄軍41架戰機。官員說，載著爆裂物裝置的「第一人稱視角無人機」(first person view，FPV)被偷渡進入俄羅斯之後，藏在卡車裡或民宅屋頂底下，然後透過遠端啟動讓無人機升空，針對目標展開攻擊。

在這張未註明日期的照片顯示，烏克蘭安全局局長馬柳克正在研究俄國戰略空軍基地的地圖。（美聯社） 烏克蘭安全局發布無人機，深入俄國領土攻擊俄國空軍基地的照片，圖中一架俄國轟炸機被擊中著火。（美聯社）

俄軍重挫 情報安全網失靈

報導指出，俄羅斯空中巡弋飛彈作戰能力嚴重受挫，遠在戰爭前線數千哩之外的俄軍重大設施弱點完全曝光；這波攻擊事件還暴露了俄羅斯強大的情報安全機制失靈，沒能攔截烏克蘭深入境內發動突襲。

烏克蘭官員說，行動代號為「蜘蛛網」(Spiderweb)的特別任務由烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)親自監督，籌備時間超過一年半。攻擊發起前，烏方情報人員暗中將無人機偷渡至俄羅斯境內，過程猶如現代版「特洛伊木馬」。

烏克蘭安全局公布烏軍偵察機空中拍攝影片，畫面顯示一座俄羅斯機場陷入火海，無人機正朝多架飛機展開攻擊。

澤倫斯基1日晚間發表演說表示，這次任務總共出動117架無人機。他說，這項特別行動的指揮中心辦公室，就在俄羅斯聯邦安全局(FSB)當地總部隔壁。

路透報導，遭到摧毀的41架俄軍軍機包括A-50空中預警機、Tu-95以及Tu-22M轟炸機。俄軍入侵烏克蘭以來經常出動Tu-95戰略轟炸機，每架飛機可攜帶八枚巡弋飛彈。

烏克蘭安全局指出，能夠攜帶飛彈的俄羅斯戰機在這次突襲行動裡有34%遭到摧毀，損失估計70億美元。