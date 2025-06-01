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烏無人機深入敵境襲戰略轟炸機 俄飛彈猛轟基輔

編譯季晶晶／綜合外電
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無人機攻擊示意圖。圖為2025年5月26日，俄羅斯對烏克蘭基輔發動攻擊，烏軍士兵向無人機開火，夜空中出現爆炸。(路透)
無人機攻擊示意圖。圖為2025年5月26日，俄羅斯對烏克蘭基輔發動攻擊，烏軍士兵向無人機開火，夜空中出現爆炸。(路透)

烏克蘭俄羅斯境內四座機場發動一系列大規模的無人機襲擊，透過隱藏在卡車內的無人機，襲擊了遠至東西伯利亞的戰略空軍基地。  

幾乎是同一時間，莫斯科向基輔發動了持續時間最長的無人機與導彈攻擊之一，使本周關鍵和談前的緊張局勢驟然升級。  

烏克蘭安全局匿名官員透露，6月1日的行動中有40多架俄軍飛機受損，包括能搭載常規與核武器的Tu-95、Tu-22M3遠程轟炸機，以及A-50預警機。據稱此次行動由烏國安全局局長VasylMalyuk指揮，俄方損失至少20億美元。  

該官員表示，無人機是從運入俄境的卡車所載移動木屋中遠程釋放的。

烏克蘭總統澤連斯基在X上一則消息裡披露行動細節稱：「從策劃到成功執行歷時1年6個月零9天」，取得「輝煌成果」，是「我軍最遠距行動，所有參與籌備的人員均已及時撤出俄境」。

他在Telegram另文補充，烏方動用117架無人機，操作人員覆蓋俄境內三個時區，「機場34%的戰略巡航導彈載機被擊中」。  

俄國防部在Telegram聲明中證實，從遠東、東西伯利亞到距莫斯科僅數百英里的五處軍用機場遇襲，但僅「摩爾曼斯克和伊爾庫茨克兩處基地的少量飛機受損」，「伊萬諾沃、梁贊和阿穆爾地區的攻擊被擊退」。目前還無法獨立核實雙方說法。  

分析機構 Frontelligence Insight 的負責人、前烏克蘭軍官表示，雖然損失可能不會直接影響俄羅斯在戰場上的地位，但影響仍然很大，確實「削弱俄羅斯戰略能力量、發動核打擊的能力，以及在歐亞大陸的整體軍事態勢。」當俄羅斯總參謀部制定戰爭計劃，不會只關注一個戰場或前線的特定部分。他會評估軍事能力，規劃如何執行領導層政治意願。」

同日稍早，烏克蘭遭遇俄軍持續時間最長的導彈與無人機攻擊之一，空襲警報持續超過9小時。一處軍事訓練中心遇襲造成至少12人死亡，烏國陸軍司令MykhayloDrapatyi因傷亡慘重宣布辭職。  

這些大模模政擊發動之際，正值俄烏準備6月2日赴土耳其舉行第二輪和談。5月16日的首輪談判，是三年來首次直接對話，以達成換俘協議和停火磋商告終。目前，俄方未表明襲擊會否影響談判進程。  

澤倫斯基6月1日確認，防長Rustem Umerov將率團赴伊斯坦堡，討論的議題會包括全面無條件停火、釋放戰俘並送回被擄兒童。

他補充稱，雙方還應討論高層會晤前景，因關鍵問題只能由領導人解決。  

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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