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因應俄羅斯武力威脅 波蘭將與北約盟國大規模軍演

中央社／華沙30日專電
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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週也對「Zapad 2025」演習表達警戒。他警告，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週也對「Zapad 2025」演習表達警戒。他警告，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備。(美聯社)

波蘭國防部宣布，將聯合北大西洋公約組織盟國在波蘭境內舉行大規模軍事演習，以因應俄羅斯與白俄羅斯預定9月在波蘭邊境附近舉行的「Zapad 2025」聯合演習。波方強調，此為適當且必要的防禦回應，以強化區域安全與威懾力。

「Zapad」（意為「西部」）是俄羅斯每4年舉行一次的大型軍演。2021年演習規模達20萬人，事後被外界認為是俄羅斯為隔年全面入侵烏克蘭所做的準備之一。今年演習將於白俄羅斯境內舉行，演練內容將涵蓋快速反應部隊調度、情報作業與後勤支援。

波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）4月28日接受RMF廣播公司訪問時指出，波蘭將「以恰當方式」作出回應，並與北約（NATO）盟軍一同在波蘭境內啟動大規模演訓。他強調：「波蘭和北約的反應將是具規模的軍演。」

湯姆奇克補充，北約早已展現出其防衛能力與凝聚力。他指出，北約2024年舉行的「堅定捍衛者」（Steadfast Defender 24）軍演是冷戰以來最大規模的聯合演習，動員超過9萬名軍人；其中包括波蘭北部的「龍24演習」（Dragon 24），集結了來自9國的2萬人部隊，並涵蓋蘇瓦基走廊（Suwalki Gap）等戰略要地。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週也對「Zapad 2025」演習表達警戒。他警告，俄羅斯可能藉此為新一輪襲擊做準備，表示：「這次會發生在哪裡？我不知道，是烏克蘭？立陶宛？還是波蘭？願上帝保佑，但我們都必須準備好。」

自2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，波蘭大幅提升軍備支出，目前國防預算已達國內生產毛額（GDP）的4.7%，為北約盟國內相對最高水準之一。

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