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失去信任？川普坦言「普亭可能有點敷衍我」 仍稱俄希望停戰

編譯周辰陽／即時報導
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總統川普29日在密西根州沃倫市參加上任百日活動。（歐新社）
總統川普29日在密西根州沃倫市參加上任百日活動。（歐新社）

美國總統川普日前上自家社群媒體發文譴責俄羅斯總統普亭，覺得普亭「或許不想結束這場戰爭，只是在敷衍我」。川普29日接受美國ABC新聞獨家專訪時，沒有說他是否信任普亭，接著又稱「我會說他（普亭）想要停止戰爭」，還說他若沒勝選，普亭原本會「接管整個烏克蘭」。

影片來源：ABC新聞

川普26日上發文Truth Social時寫道，「普亭沒有理由在過去幾天裡，向平民區、城市和城鎮發射飛彈。這讓我覺得，或許他不想結束這場戰爭，只是在敷衍我。必須以不同的方式來解決，透過『銀行』或『次級制裁」？太多人死了！！！」

根據ABC新聞報導與烏克蘭媒體的轉述，採訪川普的記者莫蘭（Terry Moran）念出了前述貼文，川普則表示，「這有可能」，接著表示，「是啊，這有可能。當然，他可能有點在敷衍我，我會說他想要停止戰爭，我認為…」

莫蘭此時插口，「你相信這一點？」。川普則繼續表示，「如果不是因為我，我覺得他會想要接管整個國家。我總是覺得…所以當我離開時，這種事連發生的機會都沒有。當拜登介入時，我不會說他是否妥善處理，但顯然不好，因為戰爭開始了」。

川普接著表示，「我認為普亭想要整個烏克蘭」，並宣稱普亭入侵烏克蘭是因為拜登在任，「我想如果我沒有勝選，他原本會得到整個烏克蘭」。

川普後來補充道，「因為我，我確實相信他願意停止戰鬥」。

川普迴避答覆他是否信任普亭，「我不信任你，我不信任很多人」，接著表示，「普亭的夢想是要接管整個國家，我認為因為我，他不會這麼做」，又稱「但我確實認為他…就說他尊重我，而且我相信因為我，他不會接管整個烏克蘭」。

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