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北韓首度證實 金正恩下令出兵助俄羅斯攻烏克蘭

中央社／首爾28日綜合外電報導
北韓國營媒體報導，平壤首度證實，根據領導人金正恩命令，為俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭部署軍隊，並表示此舉為遭烏克蘭占領俄羅斯領土的解放作出重大貢獻。（路透）
北韓國營媒體報導，平壤首度證實，根據領導人金正恩命令，為俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭部署軍隊，並表示此舉為遭烏克蘭占領俄羅斯領土的解放作出重大貢獻。（路透）

北韓國營媒體今天報導，平壤首度證實，根據領導人金正恩命令，為俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭部署軍隊，並表示此舉為遭烏克蘭占領俄羅斯領土的解放作出重大貢獻。

路透社報導，國營北韓中央通信社引述北韓執政黨指出，解放俄羅斯庫斯克州（Kursk）的戰鬥以勝利告終，凸顯北韓與俄羅斯之間「堅定軍事情誼的最高戰略層次」。

俄羅斯上週表示，烏軍已遭從其所占領的最後一個俄羅斯村莊逐出，不過基輔否認此一說法，強調烏軍仍在俄羅斯另一個州貝爾哥羅德州（Belgorod）作戰。

北韓勞動黨中央軍事委員會指出，金正恩根據去年與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署的「全面戰略夥伴關係條約」，作出部署軍隊的決定。

中央通信社引述中央軍事委員會報導：「根據國家元首命令，共和國武裝部隊的分隊視俄羅斯領土為國土一部分，並且證明了兩國間的堅定同盟關係。」

中央通信社引述金正恩說：「為正義而戰者皆為英雄，都是祖國榮耀的表率。」

報導指出，「得與俄羅斯聯邦這樣強大國家結盟，北韓視為一項榮耀」。

烏克蘭官員曾表示，估北韓一共派出1萬4000名士兵，包括3000名增援部隊替換折損兵力。缺乏裝甲車輛和無人機作戰經驗的北韓兵員損失慘重，但很快作出調整。

俄羅斯26日首度證實北韓士兵在庫斯克州與俄軍一起作戰。在此之前，莫斯科和平壤對此既不證實也不否認。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

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