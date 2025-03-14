我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

星巴克熱飲沒蓋好害外送員燙傷生殖器 加州法院判賠5千萬元

批普亭玩弄川普和平協議 英相與25名領袖商議加強制裁

中央社／倫敦14日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾。(路透)
英國首相施凱爾。(路透)

英國首相施凱爾倫敦時間15日上午將與約25位來自不同國家地區的領導人視訊會談，以進一步推動烏克蘭與歐洲的長久和平，並加強對俄羅斯經濟施壓、促使俄羅斯總統普亭上談判桌。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）說：不能容許普亭（Vladimir Putin）耍手段、玩弄美國總統川普（Donald Trump）的和平協議；克里姆林宮徹底漠視川普的停火提議，這不過是表明普亭沒有誠意追求和平。

施凱爾指出，若俄羅斯最後終於上談判桌，則英國及盟友夥伴必須做好監控停火的準備，確保和平得以持久。若俄羅斯無意嚴肅看待和談，則「我們有必要竭盡全力對俄羅斯加強經濟施壓」，以確保戰爭結束。

施凱爾提到，普亭正施展拖延戰術，宣稱在實施停火前，必須先對相關問題苦心研究一番。然而，施凱爾說，世界要看到的是具體行動，而不是所謂的研究或空話，以及毫無意義的預設條件。

施凱爾強調，他想對莫斯科當局傳達的訊息再明確不過：徹底停止對烏克蘭的野蠻攻擊，現在就同意停火。直到莫斯科當局這麼做的那一刻，施凱爾說，「我們將不捨晝夜，致力於實現和平」。

英國首相府今天表示，施凱爾15日將召開援烏「志願者聯盟」（coalition of the willing）視訊峰會，預計將有約25個國家與會，包括多個歐洲國家、歐盟執委會、北大西洋公約組織（NATO）、加拿大、澳洲、紐西蘭、烏克蘭。

首相府指出，施凱爾擬告訴與會各國，除了加強對俄經濟施壓，也有必要持續加大軍援烏克蘭力道，以協助烏克蘭抵禦日益升高的俄方攻擊。

首相府預告，在相關軍事擘畫會議於下周登場前，施凱爾15日將先與各國進一步討論，各方可為「志願者聯盟」做出的不同貢獻。

由英、法主導的「志願者聯盟」擬在俄烏達成停火協議後，協助在烏克蘭穩定局勢、促使各方可利用停火創造的條件達成長久和平。聯盟成員可選擇派兵赴烏維和，或提供後勤及其他支援。

一如部分熟悉俄羅斯談判策略的人士預料，普亭近日對華府積極斡旋的停火和談雖然原則上表示支持，並多次肯定川普的努力與「立意良善」，但同時也聲稱仍有許多細節與問題待解，且必須解決衝突發生的「根本原因」，否則停火只是讓烏克蘭得以重整實力、取得更多西方軍援，終究無助於和平。

部分俄羅斯媒體也主張，烏克蘭接受美方提出的停火條件，換來美方恢復軍援，這顯然無助和平。

也就是說，當烏克蘭的盟友夥伴強調必須確保和平得以持久，而不是讓俄羅斯有機會再度侵略，發動對烏全面侵略的莫斯科當局也宣稱，確保和平得以持久十分重要，為此必須解決衝突發生的「根本原因」。

此外，普亭屢次強調烏克蘭在前線處境艱困、節節敗退，俄軍則屢有斬獲，停火自然是對烏方有利，但俄方缺乏退讓妥協的理由。

普亭稱大批烏軍在俄烏邊境的俄羅斯西部庫斯克（Kursk）州遭包圍和俘虜，烏方則否認相關說法，並稱烏軍是按計畫撤退。

就在美俄即將討論具體停火方案前夕，普亭12日晚間前往庫斯克州視導、聽取戰情會報。

這是烏軍去年8月奇襲並部分控制庫斯克州以來，普亭首度現身當地。這也是俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，普亭首次脫下西裝、穿上野戰迷彩服。

俄羅斯對烏克蘭和以美國為首的「西方集體」提出的和談訴求至今未有根本改變，包括承認俄軍僅部分占領的烏克蘭4州為俄羅斯領土、解除烏克蘭武裝、強制變更基輔政權，並反對烏克蘭境內有外國軍事部署，特別是來自北約國家。

由於莫斯科當局一再宣稱「北約東擴」對俄羅斯構成安全威脅，俄方除了反對烏克蘭加入北約，也主張應擴大北約和俄羅斯之間的「緩衝區」。

莫斯科也數度試圖恢復2021年12月向美方及北約提出的要求，包括北約回復軍事部署至1997年、多數前華沙公約組織國開始陸續獲准加入北約之前的狀態，以及美方應拒絕讓「曾屬於蘇聯一部分」的國家加入北約，也不得在這些國家境內建立軍事基地。

不過，在川普今年1月重返白宮、積極對俄烏「促和止戰」後，包括俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等官員開始在公開發言將英國視為頭號敵人、取代美國。

在13日莫斯科一場記者會上，普亭另提到，中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）等領袖也為解決烏克蘭問題耗費不少心力。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

柏林罷工一周無人收垃圾 民眾幽默面對混亂市容

下一則

南韓指俄羅斯軍戰機闖入防空識別區 戰機緊急升空應對

延伸閱讀

近10年首訪司法部的總統 川普：偵辦我的人將被徹底究責

近10年首訪司法部的總統 川普：偵辦我的人將被徹底究責
川普促「饒恕」受困烏軍 普亭：若投降 性命無憂

川普促「饒恕」受困烏軍 普亭：若投降 性命無憂
普亭拋與川普談烏克蘭協議 北京：願續發揮建設性作用

普亭拋與川普談烏克蘭協議 北京：願續發揮建設性作用
典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

熱門新聞

川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

低薪遭重罰 澳洲鼎泰豐歇業…當地人曝味道跟台灣大不同

2025-03-07 15:05
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」

年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」