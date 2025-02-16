我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

美俄展開烏克蘭終戰會談 雙方官員本周在沙國協商

國際中心／綜合外電
知情人士透露，美國與俄羅斯資深官員本周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何終結已開打近三年的俄烏戰爭，並為美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會鋪路。圖為2017年7月兩人在德國漢堡G20峰會場邊會面。（美聯社）
知情人士透露，美國與俄羅斯資深官員本周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何終結已開打近三年的俄烏戰爭，並為美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會鋪路。圖為2017年7月兩人在德國漢堡G20峰會場邊會面。（美聯社）

知情人士透露，美國與俄羅斯資深官員本周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何終結已開打近三年的俄烏戰爭，並為美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會鋪路，但美俄的烏克蘭終戰會談似乎有意排除歐洲國家，引發歐洲質疑美國的安全承諾，促使歐洲各國17日在法國召開緊急峰會，商討回應川普的統一論調。

彭博資訊與英國金融時報（FT）報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國安顧問沃茲（Mike Waltz）和中東特使威特科夫（Steve Witkoff）本周將在沙國與俄國官員會面，俄方出席官員則還不清楚，目標是在3月起的穆斯林齋戒月之前，敲定一個日期。

魯比歐15日稍早與俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）通電話，討論烏克蘭局勢，以及移除拜登政府設置的「片面壁壘」，俄方同意定期接觸，為美俄峰會做準備。知情人士說，俄國官員德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）可能在與川普政府的非正式溝通，扮演關鍵角色。

知情人士透露，沙國已邀請美、俄、烏代表前往利雅德會商。不過，多數歐洲國家都沒收到本周沙國會談的消息，烏克蘭總統澤倫斯基也表示他沒收到邀請。

川普的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）15日表示，烏克蘭「當然」會出席終戰協商，並且發送一份有六個問題的問卷給歐洲各國領袖，詢問能為基輔安全保障的貢獻，但直言談判桌沒有歐洲的位置，震撼歐洲。

對此，法國總統馬克宏已邀請德國總理蕭茲、義大利總理梅洛妮等歐洲國家領袖，在巴黎召開緊急峰會，商討川普可能撤回對烏克蘭與歐洲支持的「存亡」威脅。英國首相史凱默、波蘭總理圖斯克等歐洲領袖預料將出席。

澤倫斯基15日呼籲歐洲創設「歐洲陸軍」，強化歐陸國防，並且警告俄國「並未準備」推動可信和平協商的對話，情報顯示，俄國計劃夏季以軍演名義，派遣軍隊進入白俄羅斯，直接威脅接壤的北約國家。

烏克蘭 川普 白俄羅斯

上一則

美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

延伸閱讀

美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國
川普關稅戰 日、韓尋求豁免

川普關稅戰 日、韓尋求豁免
魯比歐：普亭對烏克蘭和平認真程度 數日內可見分曉

魯比歐：普亭對烏克蘭和平認真程度 數日內可見分曉
內唐亞胡讚川普加薩願景大膽 魯比歐稱需勇氣遠見

內唐亞胡讚川普加薩願景大膽 魯比歐稱需勇氣遠見

熱門新聞

三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了
值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費