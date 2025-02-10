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美喊停戰 澤倫斯基要求確保俄羅斯不再入侵烏克蘭

編譯潘勛／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)9日受訪表示，川普總統為烏克蘭做的安排，不僅要快速結束俄烏戰爭，還得確保未來俄國不再發動新的侵略；烏國不想重蹈覆轍，與俄國談判和平協約多年，仍無法產出結果而制止俄國2022年2月發動的全面入侵。

路透(Reuters)報導，澤倫斯基表示，要預防俄國再發動侵略，意味著要設下安全保障。

澤倫斯基接受英國ITV專訪說，「把衝突凍結住，只會導致一而再、再而三發生侵略。有誰能贏得(諾貝爾和平獎)，以勝利者之姿而記載於歷史？一個也沒有。對任何人都是絕對敗北，對我國如此，對川普也一樣。」

澤倫斯基表示，川普不僅要結束戰爭，還得有所行動，確保俄國總統普亭再沒機會向烏克蘭發動戰爭，這是要務，大家都得體認；辦到這一點或可稱為勝利。

澤倫斯基重申自己願意與俄國談判，結束這場戰爭，前提是西方盟友的美國、歐盟也加入談判；「如果我曉得美國、歐洲不會拋棄烏克蘭，既支持烏克蘭又提供安全保證，我或許準備進行任何形式的談判。假如提供安全保證，那時我們才能談結束這場戰爭的『熱戰』階段。大家必須了解，烏克蘭有必要知道如何結束這場戰爭。就這一點，我國與美國、歐洲站在同一邊。」

烏克蘭總統表示，普亭不想結束這戰爭，「我們要安全保障及安全理解，曉得普亭需索什麼，或者，假如接任普亭的人打算殺害烏克蘭人、攫奪烏克蘭土地，必會受到報應」。

澤倫斯基受訪時表示，烏克蘭不擬在戰爭結束前舉辦選舉，那麼做會廢除戰爭戒嚴令的主要條文。普亭已宣稱澤倫斯基超過任期還留任總統，不夠格參與任何談判。

澤倫斯基表示，要辦選舉得暫停戒嚴；假如解除戒嚴，等於失去軍隊，原則上讓俄國人很高興，而烏國的戰力、士氣之類就會流失。

川普總統7日表示，下周可能會見澤倫斯基，討論結束俄烏戰爭；紐約郵報(The New York Post)報導，川普周末時已與普亭電話商談如何結束戰爭，但克里姆林宮發言人既不證實也不否認該報導。

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

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