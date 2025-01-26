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普亭：準備好與川普談 澤倫斯基：想操控川普

編譯中心╱綜合25日電
烏克蘭總統澤倫斯基表示，任何終戰和談不可排除基輔。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基表示，任何終戰和談不可排除基輔。(路透)

美媒Politico報導，俄羅斯總統普亭24日接受俄國電視台「俄羅斯24台」訪問時說，對與美國總統川普見面持開放態度，「冷靜地」談論能源價格及俄烏戰爭。同日烏克蘭總統澤倫斯基則表示，普亭正試圖「操縱」川普，而且任何有關結束烏俄戰爭的談判，烏克蘭都必須加入，這樣的會談才有意義。

普亭對該電視台的記者札魯賓提到，「我們（俄國）準備好了」，普亭並形容川普「聰明」又「務實」，預料川普不會做出損害美國經濟的決定。普亭還說，「我一直和（美國）目前的總統有著講究實效、務實甚至信任的關係」，「我也不得不同意，如果（川普）他2020年（美國總統大選）的勝選沒被偷走，那2022年的烏克蘭危機可能就不會發生」。

俄國獨立媒體「梅杜扎」報導稱，普亭既宣稱認同川普前述的說法，並暗示莫斯科從未拒絕與美國政府接觸，拜登政府不願接觸不是俄方的錯，「我可是一直和川普保持良好關係」。

根據基輔獨立報與俄羅斯官媒衛星通訊社轉述，普亭還告訴札魯賓，「我再一次強調，我方願意就烏克蘭問題進行談判」，並且提到了澤倫斯基2022年簽署的一項政令，即宣布在俄羅斯兼併烏克蘭四州後，與普亭進行談判「不可能」，普亭則質疑，「眾所周知，澤倫斯基頒布談判禁令。如果他們禁止談判的話，那如何恢復談判？」

普亭指出，在烏克蘭禁止談判的情況下，很難認真討論進行談判的問題，而基輔當局的金主應該迫使澤倫斯基取消談判禁令。

普亭沒有提到會談何時舉行；川普23日說，他願意「立刻」與普亭會面，但克里姆林宮24日表示，還在等華府的「信號」。

另據基輔獨立報報導，基輔重申反對川普與普亭在沒有烏克蘭和歐洲夥伴參與的情況下，就接近三周年的俄烏戰爭進行任何和平談判，澤倫斯基表示，「他想要操縱美國總統實現和平的願望，我堅信俄羅斯的操縱將不會再成功」。

烏克蘭總統澤倫斯基25日會見來訪的摩爾多瓦親歐總統桑杜(Maia Sandu)，會後澤倫斯基強調，任何有關結束烏克蘭戰爭的談判，烏克蘭都必須加入，這樣的會談才能產生有意義影響。

澤倫斯基還說，懇請美歐雙方一同合作，「我想唯有美國與歐洲聯手，才能真正阻止普亭並挽救烏克蘭。」

桑杜則在社群媒體X上發文，「我要向烏克蘭及其民眾傳達訊息，他們的勇氣保障了我們的和平。我（與澤倫斯基）討論安全、能源、基礎設施、貿易與相互援助」。

由於俄國入侵烏克蘭，基輔決定停止俄國天然氣借道，俄國則於2025年1月1日起停止對聶斯特河左岸的摩爾多瓦暫停天然氣供應，讓摩爾多瓦轉向歐洲尋求能源供應，並稱俄國利用能源危機進行勒索，試圖威脅國家安全。

俄羅斯總統普亭(圖)準備和川普談俄烏戰爭。(路透)
俄羅斯總統普亭(圖)準備和川普談俄烏戰爭。(路透)

普亭 烏克蘭 澤倫斯基

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