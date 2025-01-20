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俄稱擊落31架無人機、占2村莊 控烏軍襲赫松州釀2死

中央社莫斯科20日綜合外電報導
烏克蘭武裝部隊在烏克蘭哈爾科夫地區一個秘密地點進行無人機練習。路透
烏克蘭武裝部隊在烏克蘭哈爾科夫地區一個秘密地點進行無人機練習。路透

俄羅斯今天表示，已擊落31架主要針對工業設施的烏克蘭無人機，並在烏東占領2座村莊。此外，俄國媒體報導，烏軍對俄占赫松州（Kherson）發動攻擊，造成2人死亡、多人受傷。

法新社報導，俄國國防部在通訊應用程式Telegram發文寫道：「防空系統昨晚攔截並摧毀了31架烏克蘭無人機。」

當地政府表示，敵方無人機企圖攻擊距離烏克蘭邊界約1000公里的韃靼自治共和國（Tatarstan）的工業企業。

俄國國防部今天還表示，俄國部隊在烏東占領了2個村莊，其中1個村莊距離烏軍主要供應樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）僅數公里。

俄國國防部表示，俄軍分別「解放」烏東頓內次克州（Donetsk）希夫欽科（Shevchenko）和盧甘斯克州（Lugansk）諾沃耶戈里夫卡（Novoyegorivka）。希夫欽科距離波克羅夫斯克僅約3公里。

另一方面，俄國媒體報導，烏軍今天襲擊烏克蘭南部俄占赫松州城鎮，造成2人死亡，十多人受傷。

莫斯科當局扶植的州長表示，烏軍在貝希捷雷夫鎮（Bekhtery）一所學校附近發射「集束彈藥」，當時學生和老師正在上學途中，有兒童在這次襲擊中受傷。

俄國 烏克蘭 無人機

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