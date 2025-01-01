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烏克蘭新年不平靜 俄羅斯發射百架無人機空襲 跨年夜攻擊釀6傷

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭首都基輔1日遭俄羅斯無人機襲擊，濃煙籠罩城區。（路透）
烏克蘭首都基輔1日遭俄羅斯無人機襲擊，濃煙籠罩城區。（路透）

美國ABC新聞1日報導，烏克蘭軍方和文職官員表示，俄羅斯發射超過100架無人機進行跨年夜襲擊，導致首都基輔至少6人受傷，包括一名孕婦。

烏克蘭空軍表示，至少111架攻擊無人機朝基輔在內的烏國至少10個州發射，並宣稱擊落63架無人機，另外46架未能擊中目標，「空中打擊被航空隊、防空飛彈部隊、電戰單位、空軍機動火力小組和烏克蘭國防軍擊退」。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克上社群媒體發文表示，烏克蘭在「另一次大規模空中攻擊」下開始新的一年，「這些殘暴的人決定，在新年給我們一個火熱的開局，並且就像真正的膽小鬼和懦夫，繼續襲擊平民。我祝福受害者迅速康復」。

基輔市國家行政管理局表示，基輔1日破曉前開始響起空襲警報，敦促民眾前往避難所。市長克里契科（Vitali Klitschko）則上Telegram發文指出，大部分傷者位於市中心佩切爾斯克（Pecherskyi）區，俄軍的打擊導致當地一棟公寓大樓起火，「其中2人住院，2人當場接受醫師治療」。市府發出聲明表示，傷者中有一名孕婦。

克里契科說，墜落的殘骸還打破窗戶，導致一處車庫起火，並且損壞了西部斯維亞托申斯基區的電車」。

烏克蘭 無人機 社群媒體

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