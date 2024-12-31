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烏克蘭不給借道 俄天然氣供歐元旦正式中斷

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭國營天然氣公司與俄羅斯天然氣工業公司為期5年過境協議在2025年元旦到期，俄羅斯經由烏克蘭向歐盟國家供應天然氣正式終止。(路透)
烏克蘭國營天然氣公司與俄羅斯天然氣工業公司為期5年過境協議在2025年元旦到期，俄羅斯經由烏克蘭向歐盟國家供應天然氣正式終止。(路透)

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）為期5年過境協議在2025年元旦到期，俄羅斯經由烏克蘭向歐盟國家供應天然氣正式終止，烏克蘭總統拒絕借道的態度強硬，受影響的斯洛伐克則威脅停止供電烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，不會允許俄羅斯「靠烏克蘭人的鮮血額外賺取數十億」，並且已經給歐盟一年時間做好準備。

對此歐盟執行委員會表示，歐陸天然氣系統「韌性靈活」，並且有足夠能力應對轉運終止；俄羅斯仍能通過跨越黑海的土耳其流管道向匈牙利、土耳其和塞爾維亞輸送天然氣。

自1991年以來，俄羅斯便透過烏克蘭將天然氣運送到歐洲，不過在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以後，歐盟已大幅減少從俄羅斯進口天然氣，但一些東歐成員國仍然在很大程度上依賴這些供應，且主要以奧匈一帶為主，這使俄羅斯每年大約賺取50億歐元（約台幣1731億元）。

根據歐盟數據，相比2021年的40%，2023年俄羅斯天然氣在歐盟天然氣進口中所佔的比例不到10%。

然而，包括斯洛伐克和奧地利在內的幾個歐盟成員國仍繼續從俄羅斯進口大量天然氣。

奧地利的能源監管機構表示，由於已經多元化能源來源並積累儲備，預計不會發生供應中斷。

但烏克蘭的決定已經引發與斯洛伐克的緊張關係，斯洛伐克現在是俄羅斯天然氣進入歐盟的主要入口，並通過管道將天然氣運送到奧地利、匈牙利和義大利，從中賺取過境費。

斯洛克總理費科27日突然訪問莫斯科會晤普亭，並揚言要停止向烏克蘭供電。

Politico報導，對此，基輔認為斯洛伐克只是虛張聲勢，其能源部長指出此舉可能違反歐盟規定，而基輔也能選擇向羅馬尼亞和波蘭購電，波蘭也已經表示可支持。

天然氣 俄羅斯 烏克蘭

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