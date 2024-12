烏克蘭前線部隊嚴重短缺 總參謀部挖東牆補西牆、抽調防空部隊當步兵

衛報21日報導,隨著俄羅斯 全面入侵接近滿3年,烏克蘭 正不安地等待美國候任總統川普就職,但消耗殆盡、疲憊不堪的軍隊正日益由年長男性組成,前線嚴重人員短缺造成了兩難的局面。

烏克蘭總統澤倫斯基 抵制了拜登政府公開呼籲將男性動員年齡從目前的25歲下修到18歲,原因是在一個已經面臨人口危機的社會中,將年輕男性送去打仗是個敏感問題。然而,隨著俄羅斯繼續招募新兵進行艱難的推進,烏軍正苦於尋找足夠人力填補前線空缺。

一名過去2年間一直駐紮在不同衝突熱區的烏軍第114國土防禦旅士兵說,他們現在接到的新兵不像戰爭初期時的人,「我們最近接收了90人,但只有24人準備進入陣地。其他的人老了、病了或酗酒。他們一個月前正在基輔或聶伯羅走動,現在待在戰壕裡,幾乎握不住武器,訓練很差,裝備也很差」

防空部隊的2名消息人士透露,前線的短缺已經變得如此嚴峻,以至於總參謀部已命令已經消耗殆盡的防空部隊釋出更多人力上前線當步兵。其中一人表示,「情況正達到臨界水平,我們無法確保防空系統能夠正常運作」。

該消息人士表示,因為擔心這種情況對烏克蘭的安全有風險,才促使他發聲,「這些人知道防空系統如何運作,有些曾在西方受過訓練,掌握真正的技能,現在他們被派上前線作戰,卻沒有這方面的訓練」。此外,作為懲罰,長官可以利用命令將他們不喜歡的士兵派往前線。還有一種擔心是,這些士兵掌握了防空陣地和戰術相關的敏感知識,若在前線遭俄軍俘虜,就存在交出重要資訊的風險。

直言不諱且引起爭議的烏克蘭國會議員貝祖拉亞(Mariana Bezuhla)11月曾爆料防空部隊人員正被轉到步兵單位,防空部隊發言人伊格納特(Yurii Ihnat)證實此事正在進行,但否認影響無人機擊落率。不過,接受衛報採訪的人士表示,調動需求越來越多,正使得防空部隊難以正常運作。

身為從事防空任務軍官的另一位消息人士表示,「這已經持續一年了,但情況一直變得越來越糟」,他的單位已經降到不及滿員的一半,「委員會最近幾天過來,他們想要幾十人,我只剩下50多歲的人和傷員,根本無法像這樣運作」。

根據報導,人員短缺在最近幾個月讓基輔與美府之間的關係變得不愉快,美方官員對澤倫斯基和烏國其他官員頻頻要求更多武器感到惱火,烏方官員則認為美方公開呼籲下修動員年齡麻木不仁與不適當。

儘管大多數烏克蘭人明白動員的必要性,但該政策從個人角度不受歡迎,徵兵小隊在尋找新兵時經常面臨怒火和辱罵。今夏的一項民調顯示,46%的受訪者同意「逃避兵役並不羞恥」,只有29%不同意,顯示了烏國國內風向轉變的顯著跡象。不過,大多數烏克蘭人,甚至是前線的士兵,都對進一步降低動員年齡十分謹慎,理由是需要保護年輕一代。

許多士兵表示,提高動員率的方法不是透過降低徵兵年齡,而是提供更好的激勵措施與更多的訓練。該名114旅士兵就說,「這無關年齡,真的,他們需要良好條件和動機。18歲還是孩子。如果有必要的話,或許他們在必要時可以下修到23歲,但基輔仍有足夠多的人可以動員,卻不想要去」。

