烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

美國候任總統川普 提名的烏俄特使柯羅格(Keith Kellogg)18日接受福斯財經網採訪時,批評烏克蘭 情報單位不該刺殺俄羅斯 核生化防禦部隊司令基里洛夫(Igor Kirillov)中將。

基里洛夫與助理波里卡波夫少校17日在莫斯科一棟住宅大樓外,遭一枚遙控炸彈炸死。俄方將此事定調為恐怖攻擊,並宣布逮捕一名涉嫌放置炸彈的烏茲別克人,此人供稱受到烏克蘭指使。烏克蘭安全局承認該局在幕後策劃,並指「基里洛夫是戰犯,也是完全合法的目標,因為他下令對烏軍使用違禁化學武器」。

柯羅格表示,基里洛夫遇刺事件可能違反了戰爭規則,但此事並不妨礙烏俄之間可能的談判。柯羅格承認,考慮到針對基里洛夫的指控,他被烏方鎖定可以被視為合法,但在對方家鄉殺人可能會加劇緊張局勢。

柯羅格說,「戰爭是有規則的, 有些事你就是不會做的。舉例來說,你不會在戰場上殺死傷兵,你不應該殺死非戰鬥人員。當你在對方將官的家鄉殺死他們,就好像你正在擴展戰場,我不認為這是非常明智的做法,這不是戰爭規則」。他接著補充道,「如果你是一名將官,身處戰場,待在堡壘裡面,就是一個合法的目標」。

柯羅格說,「雇了傭兵來動手,在我看來,根本不是好主意」。但他接著表示,「這是戰爭,戰爭是醜陋的,這是你在戰爭中看到的那種事情,這很不幸,這就是為什麼士兵永遠不想打仗,因為這就是會發生的事情」。

