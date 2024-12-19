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烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

編譯周辰陽／即時報導
美國候任總統川普與他欽點的烏俄特使、退役陸軍中將柯羅格（右）坐在佛州海湖莊園內，攝於2017年2月。資料照片。（美聯社）
美國候任總統川普與他欽點的烏俄特使、退役陸軍中將柯羅格（右）坐在佛州海湖莊園內，攝於2017年2月。資料照片。（美聯社）

美國候任總統川普提名的烏俄特使柯羅格（Keith Kellogg）18日接受福斯財經網採訪時，批評烏克蘭情報單位不該刺殺俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將。

基里洛夫與助理波里卡波夫少校17日在莫斯科一棟住宅大樓外，遭一枚遙控炸彈炸死。俄方將此事定調為恐怖攻擊，並宣布逮捕一名涉嫌放置炸彈的烏茲別克人，此人供稱受到烏克蘭指使。烏克蘭安全局承認該局在幕後策劃，並指「基里洛夫是戰犯，也是完全合法的目標，因為他下令對烏軍使用違禁化學武器」。

柯羅格表示，基里洛夫遇刺事件可能違反了戰爭規則，但此事並不妨礙烏俄之間可能的談判。柯羅格承認，考慮到針對基里洛夫的指控，他被烏方鎖定可以被視為合法，但在對方家鄉殺人可能會加劇緊張局勢。

柯羅格說，「戰爭是有規則的， 有些事你就是不會做的。舉例來說，你不會在戰場上殺死傷兵，你不應該殺死非戰鬥人員。當你在對方將官的家鄉殺死他們，就好像你正在擴展戰場，我不認為這是非常明智的做法，這不是戰爭規則」。他接著補充道，「如果你是一名將官，身處戰場，待在堡壘裡面，就是一個合法的目標」。

柯羅格說，「雇了傭兵來動手，在我看來，根本不是好主意」。但他接著表示，「這是戰爭，戰爭是醜陋的，這是你在戰爭中看到的那種事情，這很不幸，這就是為什麼士兵永遠不想打仗，因為這就是會發生的事情」。

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