川普不挺烏 北約接手協調軍援設「安全護欄」

2025年北約峰會將在荷蘭海牙舉行。北約已取代美國，在援烏抗俄戰爭中扮演更重要的角色。(歐新社)

消息人士17日稱，北約 組織(NATO)按計畫已從美國接管任務，協調西方國家對烏克蘭 的援助，咸認為此舉是因為美國總統當選人川普 質疑北約，因此必須設下援烏的「安全護欄」；同一時間，其他消息人士透露，川普任命的烏克蘭特使柯羅格(Keith Kellogg)明年1月將訪問烏克蘭及其他幾個歐洲國家，盼望讓俄烏戰爭快速結束。

路透報導，接管行動雖然拖了幾個月，但仍讓北約就援烏抗俄戰爭扮演更直接角色，只差沒直接動用自己部隊。外交官員承認，任務移交給北約，效果只怕有限，畢竟美國是北約最主要的力量，提供大多數武器給烏國；美國改由川普治理，恐怕削減對基輔當局的援助，讓烏國蒙受重大挫敗。

川普即將在明年1月20日就職；他誓言要迅速結束俄烏戰爭，但沒說明方法；另外他長期以來批評美國援烏的金額及武器規模太大。

消息人士稱北約主導援烏行動，目前全面運作；但何以出現延誤，並無公開說明。

消息人士稱，退役中將柯羅格經川普任命為烏克蘭、俄國特使，他1月歐洲行程中不擬造訪俄國，而是前往基輔會見烏國高層；此外他的團隊還打算在歐洲其他首都如羅馬、巴黎，與歐洲領袖會面。 柯羅格歐洲行尚待最終敲定，路線也可能變更。

這些集會旨在代表即將上任的川普政府查核事實，而非主動斡旋；按計畫，2025年元旦後即將啟程的柯羅格歐洲行，仍凸顯川普強調要讓俄烏快速結束戰爭有多緊要。

川普已保證就任24小時內就要結束俄烏戰爭；前情報及國安官員對此事能否達成深表懷疑，部分原因在於按烏克蘭願接受的條件，俄國總統普亭沒什麼理由想走上談判桌。