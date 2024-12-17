俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，17日凌晨6時12分在莫斯科一棟住宅大樓門口遭遙控炸彈炸死。(路透)

俄羅斯 核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，17日凌晨6時12分在莫斯科一棟住宅大樓門口遭遙控炸彈炸死，烏克蘭 安全局聲稱作案。事發當下的影片被一輛出租車的行車紀錄器拍下在社群流傳，畫面可見隨著兩人步出大樓，一台滑板車斜靠在牆壁上，下一刻突然爆炸，瞬間閃現巨大白色強光，威力之大甚至震碎對街窗戶，專家推估爆炸裝置很可能用上約1磅（約0.45公斤）的高性能炸藥。

New video shows moment of blast that killed Russian general in Moscow pic.twitter.com/DvJigzgj5j — RT (@RT_com) 2024年12月17日

根據烏克蘭安全局分享紐約時報 及其他媒體的影片，記錄到基里洛夫遭遇爆炸暗殺的整個過程。紐約時報已核實影片出自一輛短期租賃車內的行車紀錄器，和事件的時間地點吻合。

畫面中，街頭地面有部分積雪，一台滑板車斜靠在建築牆壁上，基里洛夫與助理步出一棟不起眼的建築物，緩緩靠近一輛怠速中、閃白燈的汽車。

下一刻爆炸發生，影片下一幀畫面幾乎被強烈白光完全覆蓋，租用車輛的玻璃也徹底碎裂；接著影片戛然而止。

根據事後的現場照片，爆炸不僅震碎建築物高至三樓的窗戶，甚至波及對街玻璃窗。

俄羅斯國營媒體引述調查人員表示，爆炸威力相當於超過2磅（約0.91公斤）的TNT炸藥。

爆炸威力之大，震碎一旁建築的玻璃窗。(歐新社)

伊利諾大學厄巴納-香檳分校爆裂物專家暨工程學教授克魯瑪克（Nick G. Glumac）分析，如此規模的爆炸可能由約1磅的高爆炸藥引起，且是遠短引爆。

克魯瑪克說，「時機非常重要，因為他們可能會很快走出致命區域，」他補充，「再延遲10到12秒，他們可能會只受到鼓膜損傷，而不會喪命。」

而影片畫面也提供了一些關於爆炸物位置的線索。克魯瑪克說，「可能將炸藥放在滑板車的車把裡，這樣殺傷力會非常大」，並補充，也可能將致命炸藥放在滑板車頂部。

此外，爆炸的具體細節尚待進一步釐清。

兩人緩緩靠近一輛怠速中、閃白燈的汽車。(截自@RT_com在X的影音)