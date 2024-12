雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

韓聯社引述《烏克蘭 真理報》(Ukrainska Pravda)的報導稱,數十名北韓 士兵14日在俄羅斯西南部庫斯克地區作戰時陣亡。烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布了遺體的照片與影片,畫面顯示無人機 靠近拍攝,約20具遺體並排在雪地中,他們的臉部被圍巾和積雪覆蓋,場景令人不寒而慄。

據《烏克蘭真理報》指出,烏克蘭軍第414攻擊無人機聯隊於15日透過Telegram頻道分享了這些畫面,聲稱這些遺體屬於陣亡的俄羅斯士兵與北韓士兵。

根據影片內容,這些遺體疑似已在雪地中擺放數小時,一輛疑似俄軍的卡車試圖前來收屍,但在發現烏軍無人機後匆忙撤離。

同時,烏克蘭國防情報局於15日宣布,在庫斯克地區與烏克蘭軍作戰的俄羅斯與北韓聯合部隊中,約有200名士兵陣亡,其中包括8名車臣士兵遭北韓友軍誤擊喪生。

烏克蘭方面推測,目前約有1萬1000名北韓士兵已部署在庫斯克地區,持續參與戰鬥。

A photo and video of allegedly dead 🇰🇵 North Korean soldiers in 🇺🇦 Ukraine have appeared online. pic.twitter.com/d2KlUo7Vpp