我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美智庫：川普邀請僅是政治秀 習不太可能冒風險出席

法國新總理人選出爐 馬克宏任命前司法部長貝胡接任

俄朝烏狂射93枚飛彈 澤倫斯基：開戰後最大規模打擊之一

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭伊凡諾-法蘭科夫斯克州的消防隊員13日在俄羅斯飛彈擊中的重要能源設施現場滅火。路透
烏克蘭伊凡諾-法蘭科夫斯克州的消防隊員13日在俄羅斯飛彈擊中的重要能源設施現場滅火。路透

烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，俄羅斯對烏克蘭發動了大規模空中攻擊，發射了至少93枚飛彈和近200架無人機，還將此次襲擊稱為俄方近3年前展開全面入侵後，「對我們能源網最大規模的打擊之一」。

美聯社與基輔獨立報報導，澤倫斯基在Telegram頻道上表示，俄軍發射的飛彈包括北韓供應的飛彈，烏軍則擊落了81枚飛彈，包括F-16戰機攔截的11枚巡弋飛彈，

澤倫斯基寫道，「這是普亭的『和平』計畫，摧毀一切，這就是他想怎麼談判的，透過恐嚇數百萬人。石油給了普亭足夠的錢，讓他相信能不受懲罰。世界需要作出強烈反應，大規模打擊，大規模回應，這是制止恐怖的唯一方式」。

基輔州政府指出，當地的防空系統已經啟動。根據烏克蘭空軍的報告，俄軍夜間向烏克蘭發射了多架攻擊無人機，隨後出現了大批的巡弋飛彈，還稱針對烏克蘭西部各州使用了空射「匕首」（Kinzhal）彈道飛彈。敖德薩、文尼察、利沃夫、伊凡諾-法蘭科夫斯克與切爾卡瑟等州也都報告了爆炸。

推特/X連結：https://x.com/nexta_tv/status/1867473037945155679

俄羅斯國防部則表示，俄軍對「烏克蘭確保軍事工業複合體運作至關重要的燃料和能源設施」使用了長程精準飛彈與無人機，並指此次打擊是為了報復烏克蘭11日使用美援ATACMS襲擊俄羅斯一處空軍基地。

美國駐烏克蘭大使館表示，俄軍13日的的攻擊也鎖定了運輸網和其他關鍵設施。烏克蘭最大民營能源公司DTEK則說，此次襲擊「嚴重損壞」了該公司的火力電廠。

烏克蘭能源部長哈盧申科（Herman Halushchenko）指出，「敵人繼續恐襲，烏克蘭各地的能源部門再次受到大規模攻擊」，並指能源工人正在採取一切必要措施，「盡量減少能源系統的負面影響」，同時承諾一旦安全形勢允許，就會公佈更多損失的細節。

烏克蘭 澤倫斯基 無人機

上一則

中國間諜入侵英國王室？安德魯王子的中國顧問 被禁止入英

延伸閱讀

「強烈反對發射飛彈深入俄」 川普稱歐洲應監督烏克蘭停火

「強烈反對發射飛彈深入俄」 川普稱歐洲應監督烏克蘭停火
澤倫斯基幕僚長：烏克蘭尚未準備好與俄羅斯談判

澤倫斯基幕僚長：烏克蘭尚未準備好與俄羅斯談判
黑白集／賴團隊恐慌胡吹的幽靈軍演 美國都覺得丟臉

黑白集／賴團隊恐慌胡吹的幽靈軍演 美國都覺得丟臉
馬克宏計畫明年訪中國 港媒：為結束俄烏衝突尋求幫助

馬克宏計畫明年訪中國 港媒：為結束俄烏衝突尋求幫助

熱門新聞

2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00

超人氣

更多 >
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光
巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪