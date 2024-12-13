俄朝烏狂射93枚飛彈 澤倫斯基：開戰後最大規模打擊之一

烏克蘭伊凡諾-法蘭科夫斯克州的消防隊員13日在俄羅斯飛彈擊中的重要能源設施現場滅火。路透

烏克蘭 總統澤倫斯基 13日表示，俄羅斯對烏克蘭發動了大規模空中攻擊，發射了至少93枚飛彈和近200架無人機 ，還將此次襲擊稱為俄方近3年前展開全面入侵後，「對我們能源網最大規模的打擊之一」。

美聯社與基輔獨立報報導，澤倫斯基在Telegram頻道上表示，俄軍發射的飛彈包括北韓供應的飛彈，烏軍則擊落了81枚飛彈，包括F-16戰機攔截的11枚巡弋飛彈，

澤倫斯基寫道，「這是普亭的『和平』計畫，摧毀一切，這就是他想怎麼談判的，透過恐嚇數百萬人。石油給了普亭足夠的錢，讓他相信能不受懲罰。世界需要作出強烈反應，大規模打擊，大規模回應，這是制止恐怖的唯一方式」。

基輔州政府指出，當地的防空系統已經啟動。根據烏克蘭空軍的報告，俄軍夜間向烏克蘭發射了多架攻擊無人機，隨後出現了大批的巡弋飛彈，還稱針對烏克蘭西部各州使用了空射「匕首」（Kinzhal）彈道飛彈。敖德薩、文尼察、利沃夫、伊凡諾-法蘭科夫斯克與切爾卡瑟等州也都報告了爆炸。

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俄羅斯國防部則表示，俄軍對「烏克蘭確保軍事工業複合體運作至關重要的燃料和能源設施」使用了長程精準飛彈與無人機，並指此次打擊是為了報復烏克蘭11日使用美援ATACMS襲擊俄羅斯一處空軍基地。

美國駐烏克蘭大使館表示，俄軍13日的的攻擊也鎖定了運輸網和其他關鍵設施。烏克蘭最大民營能源公司DTEK則說，此次襲擊「嚴重損壞」了該公司的火力電廠。

烏克蘭能源部長哈盧申科（Herman Halushchenko）指出，「敵人繼續恐襲，烏克蘭各地的能源部門再次受到大規模攻擊」，並指能源工人正在採取一切必要措施，「盡量減少能源系統的負面影響」，同時承諾一旦安全形勢允許，就會公佈更多損失的細節。