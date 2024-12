受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

BBC 2日報導,烏克蘭軍隊向俄羅斯 庫斯克州發起閃電攻勢近4個月後,在當地奮戰的烏軍說,他們現在受命要堅守到美國候任總統川普 上任,但他們無法理解能用這一小塊俄國領土換到什麼,同時俄軍正在進逼,當地烏軍擔心可能會打輸。

記者透過社群媒體Telegram,跟幾名在庫斯克的烏軍一直保持聯繫,BBC同意不會透露任何受訪者身分;報導內提到的名字都不是真實姓名。

根據轉述,烏軍官兵簡訊的語氣陰沉,甚至是憤怒,如「形勢正在一天天變得更糟」,以及「我們看不出目標,這裡不是我們的土地」,還談到惡劣的天氣情況,以及俄軍持續轟炸造成他們長期睡眠不足。他們也正在撤退,而俄軍逐漸收復領土。

其中一名烏軍帕夫洛(Pavlo)在11月26日寫道,「撤退趨勢將繼續下去,只是時間的問題」,也談到了極度疲憊與缺乏輪替,以及增援部隊主要由中年男性組成;這些部隊直接從其他的前線調來,幾乎沒有休整時間。

記者指出,前線士兵抱怨指揮官、命令和缺乏裝備並非罕見,也是士兵在困難環境下經常做的事情。面臨敵軍極大壓力加上冬季到來,當地烏軍不太可能出現樂觀情緒,但記者收到的簡訊幾乎是一致的絕望,說明缺乏戰鬥動機是個大問題。

根據報導,有些烏軍士兵質疑,庫斯克行動的最初目標之一,即讓俄軍從烏東前線分散轉移,是否已經奏效。這些烏軍說,現在的命令是要堅守這一小片俄羅斯國土,直到美國新總統川普帶著新政策於2025年1月20日入主白宮。

帕夫洛說,「我們當前主要任務是控制最大量的俄國領土,直到川普就任與談判啟動,為了以後用這交換某個東西,沒有人知道是什麼」。

BBC採訪的一些烏軍還表示,他們覺得自己正在錯誤的位置,待在烏東前線更重要,而不是俄羅斯。帕夫洛說,「我們的位置應該是在(烏東)那裡,而不是在別人土地這邊。我們不需要這些庫斯克森林,我們在林中留下了這麼多的同志」。

同時,雖然幾周以來的報告顯示,多達1萬北韓 軍隊已被派到庫斯克參加俄軍反攻,但BBC聯繫的烏軍尚未遭遇到北韓軍。瓦迪姆(Vadym)說,「我還沒有看到或聽到任何有關朝鮮人的事情,無論死活」。

這些烏軍還透露,曾被告知盡力俘虜至少一名北韓人,帶著證件的更好。如果有人成功俘虜北韓軍,將會得到無人機或額外假期獎勵。帕夫洛挖苦地指出,「很難在黑暗的庫斯克森林找到一個朝鮮人,特別是如果他不在這裡的話」。

Ukraine’s exhausted troops in Russia told to cling on and wait for Trump https://t.co/Yl3f2moYFl