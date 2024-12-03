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受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

編譯周辰陽／即時報導
烏軍第95空降突擊旅8月20日發布的影像截圖，顯示烏軍進攻俄羅斯庫斯克州的行動場景。（路透）
烏軍第95空降突擊旅8月20日發布的影像截圖，顯示烏軍進攻俄羅斯庫斯克州的行動場景。（路透）

BBC 2日報導，烏克蘭軍隊向俄羅斯庫斯克州發起閃電攻勢近4個月後，在當地奮戰的烏軍說，他們現在受命要堅守到美國候任總統川普上任，但他們無法理解能用這一小塊俄國領土換到什麼，同時俄軍正在進逼，當地烏軍擔心可能會打輸。

記者透過社群媒體Telegram，跟幾名在庫斯克的烏軍一直保持聯繫，BBC同意不會透露任何受訪者身分；報導內提到的名字都不是真實姓名。

根據轉述，烏軍官兵簡訊的語氣陰沉，甚至是憤怒，如「形勢正在一天天變得更糟」，以及「我們看不出目標，這裡不是我們的土地」，還談到惡劣的天氣情況，以及俄軍持續轟炸造成他們長期睡眠不足。他們也正在撤退，而俄軍逐漸收復領土。

其中一名烏軍帕夫洛（Pavlo）在11月26日寫道，「撤退趨勢將繼續下去，只是時間的問題」，也談到了極度疲憊與缺乏輪替，以及增援部隊主要由中年男性組成；這些部隊直接從其他的前線調來，幾乎沒有休整時間。

記者指出，前線士兵抱怨指揮官、命令和缺乏裝備並非罕見，也是士兵在困難環境下經常做的事情。面臨敵軍極大壓力加上冬季到來，當地烏軍不太可能出現樂觀情緒，但記者收到的簡訊幾乎是一致的絕望，說明缺乏戰鬥動機是個大問題。

根據報導，有些烏軍士兵質疑，庫斯克行動的最初目標之一，即讓俄軍從烏東前線分散轉移，是否已經奏效。這些烏軍說，現在的命令是要堅守這一小片俄羅斯國土，直到美國新總統川普帶著新政策於2025年1月20日入主白宮。

帕夫洛說，「我們當前主要任務是控制最大量的俄國領土，直到川普就任與談判啟動，為了以後用這交換某個東西，沒有人知道是什麼」。

BBC採訪的一些烏軍還表示，他們覺得自己正在錯誤的位置，待在烏東前線更重要，而不是俄羅斯。帕夫洛說，「我們的位置應該是在（烏東）那裡，而不是在別人土地這邊。我們不需要這些庫斯克森林，我們在林中留下了這麼多的同志」。

同時，雖然幾周以來的報告顯示，多達1萬北韓軍隊已被派到庫斯克參加俄軍反攻，但BBC聯繫的烏軍尚未遭遇到北韓軍。瓦迪姆（Vadym）說，「我還沒有看到或聽到任何有關朝鮮人的事情，無論死活」。

這些烏軍還透露，曾被告知盡力俘虜至少一名北韓人，帶著證件的更好。如果有人成功俘虜北韓軍，將會得到無人機或額外假期獎勵。帕夫洛挖苦地指出，「很難在黑暗的庫斯克森林找到一個朝鮮人，特別是如果他不在這裡的話」。

北韓 俄羅斯 川普

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