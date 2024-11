美情報圈：普亭話雖狠 俄烏仍難升至核武層次

俄羅斯總統普亭。(歐新社)

熟悉美國情報圈的消息人士透露,儘管俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)言論日趨好戰,美國批准烏克蘭 使用美製武器深入打擊俄羅斯的決定,並未升高核武衝突風險。

路透社報導,過去7個月來一連串情報評估顯示,放寬限制烏克蘭使用美國武器的決定不太可能引發核武衝突。消息人士表示,在美國總統拜登 本月改變援烏武器使用立場後,這樣的觀點並未改變。

俄羅斯上週發射新型彈道飛彈,分析家表示,這是對美國及其歐洲盟友的警告,但這並未改變上述結論。

美國官員表示,儘管華府評估俄羅斯不會尋求升高衝突至核武層次,俄國將針對其認為美方升高緊張情勢做出回應,而新型飛彈的部署即是其中一部分。

喬治城大學(Georgetown University)歐亞、俄羅斯和東歐研究主任史坦特(Angela Stent)談及俄羅斯在歐洲的破壞活動時表示,「俄羅斯的混合反應令人擔憂」,「(衝突)升高的機會並非從不存在,而現在更令人憂心。」

對於上述評估,白宮和美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)拒絕評論;克里姆林宮(Kremlin)也未立即回應置評請求。