美情報圈：普亭話雖狠 俄烏仍難升至核武層次

俄羅斯總統普亭。(歐新社)

熟悉美國情報圈的消息人士透露，儘管俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）言論日趨好戰，美國批准烏克蘭 使用美製武器深入打擊俄羅斯的決定，並未升高核武衝突風險。

路透社報導，過去7個月來一連串情報評估顯示，放寬限制烏克蘭使用美國武器的決定不太可能引發核武衝突。消息人士表示，在美國總統拜登 本月改變援烏武器使用立場後，這樣的觀點並未改變。

俄羅斯上週發射新型彈道飛彈，分析家表示，這是對美國及其歐洲盟友的警告，但這並未改變上述結論。

美國官員表示，儘管華府評估俄羅斯不會尋求升高衝突至核武層次，俄國將針對其認為美方升高緊張情勢做出回應，而新型飛彈的部署即是其中一部分。

喬治城大學（Georgetown University）歐亞、俄羅斯和東歐研究主任史坦特（Angela Stent）談及俄羅斯在歐洲的破壞活動時表示，「俄羅斯的混合反應令人擔憂」，「（衝突）升高的機會並非從不存在，而現在更令人憂心。」

對於上述評估，白宮和美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）拒絕評論；克里姆林宮（Kremlin）也未立即回應置評請求。