我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

華郵：為何某些醫院改成到府為病患醫療？

俄稱擊落8枚烏克蘭彈道飛彈 俄烏無人機互襲基礎設施

中央社莫斯科25日綜合外電報導
烏國無人機今天擊中俄羅斯卡路加州（Kaluga）的燃料設施，這是針對能源設施的最新跨境攻擊。圖取自影片截圖
烏國無人機今天擊中俄羅斯卡路加州（Kaluga）的燃料設施，這是針對能源設施的最新跨境攻擊。圖取自影片截圖

俄羅斯當局今天表示，其防空系統擊落了烏克蘭發射的8枚彈道飛彈。稍早，烏國無人機據稱擊中俄羅斯卡路加州的燃料設施；烏國多處基礎設施夜間也遭到俄國無人機攻擊。

法新社報導，莫斯科國防部在每日戰況簡報中表示，「防空部隊已擊落8枚（烏國）彈道飛彈」，但未說明烏國使用何種彈道飛彈，也未透露這些飛彈是在哪裡遭擊落。

影片來源：youtube

烏克蘭軍事情報機構消息人士稍早指出，烏國無人機今天擊中俄羅斯卡路加州的燃料設施，這是針對能源設施的最新跨境攻擊。此外，烏克蘭多處基礎設施夜間也遭俄國無人機攻擊。

消息人士指出，「受到烏克蘭國防情報局（Defence Intelligence）的行動影響，卡路加州（Kaluga）一處燃料與能源設施連夜遭到攻擊。」

根據卡路加州長的說法，當地的防空系統擊落了8架烏國無人機，並證實有1間「工業企業」起火燃燒。卡路加州位於俄國首都莫斯科以南。

另一方面，路透報導，俄國庫斯克州（Kursk）州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）今天稍早表示，夜間在庫斯克州上空有7枚烏國飛彈和7架無人機遭擊落。

史米爾諾夫在通訊應用程式Telegram上發文稱，「我們的防空部隊成功擊退烏克蘭武裝部隊夜間發動的攻擊」，但未說明細節。

俄國國防部則在晨間戰況更新中表示，共有23架烏克蘭無人機在俄國領空被摧毀。

目前擔任州長顧問的親俄軍事分析師艾廖希（Roman Alyokhin）在Telegram發文稱，「庫斯克州夜間遭到外國製飛彈大規模攻擊」。

烏克蘭當局今天稍早也指出，俄軍夜襲烏國南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的能源基礎設施，以及東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）多處工業設施。

尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitaliy Kim）透過Telegram表示，截至今早，大部分在攻擊後面臨斷電情況的用戶都已恢復供電。

維塔利．金表示，目前暫無傷亡通報，且防空系統在尼古拉耶夫州上空擊落了2架無人機。

札波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在國家電視台上表示，俄國也在夜間向札波羅熱州發射了「數十架無人機」。

烏克蘭 俄國 加州

上一則

ICC發逮捕令還不夠 伊朗最高領袖：該判內唐亞胡死刑

下一則

埃及遊船紅海沉沒 28人獲救17人失蹤

延伸閱讀

預防沙拉蔬菜太快爛掉 大廚分享6訣竅

預防沙拉蔬菜太快爛掉 大廚分享6訣竅
腹背受敵 烏軍占俄庫州領土丟失40% 上萬北韓軍將參戰

腹背受敵 烏軍占俄庫州領土丟失40% 上萬北韓軍將參戰
曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%

曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%
回應美英武器 普亭：最新型極音速中程飛彈在烏試射成功

回應美英武器 普亭：最新型極音速中程飛彈在烏試射成功

熱門新聞

烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
被視為可代替父親川普發言的小唐諾推文稱，拜登總統此刻授權允許烏軍使用美製長程飛彈，轟炸俄國境內目標，等於是發動第三次世界大戰，要川普上任收拾爛攤子。(美聯社)

小川普：父親就職前 拜登試圖引爆第3次世界大戰

2024-11-19 05:16
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14
北韓領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社）

北韓居民怒批金與正「女孩子懂個屁」 全家人隔天被消失

2024-11-19 12:44
俄羅斯芭蕾舞者什克利亞羅夫(Vladimir Shklyarov，左)在倫敦表演羅密歐與朱麗葉。圖為2009年資料圖片。路透

俄羅斯知名芭蕾舞者疑墜樓亡 曾公開反對俄侵烏

2024-11-19 15:25

超人氣

更多 >
4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手

李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜