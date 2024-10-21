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北韓兵打烏克蘭曝俄軍弱點 北約議會主席直言：兵力耗盡

編譯盧思綸／即時報導
康諾里2022年6月在眾議院監督與改革委員會槍支暴力聽證會上發言。（路透）
康諾里2022年6月在眾議院監督與改革委員會槍支暴力聽證會上發言。（路透）

自由歐洲電台（RFE）報導，美國民主黨聯邦眾議員、北約議員大會（NATO Parliamentary Assembly）臨時主席康諾里（Gerald Connolly）表示，北韓士兵加入俄羅斯軍隊入侵烏克蘭「顯示俄軍的某種弱點」，直言也許「俄國兵力已經耗盡」。

康諾里19日接受RFE/RL烏克蘭分社訪問質疑動員北韓士兵的可能，「你真的會需要北韓部隊部署歐洲作戰嗎？那為甚麼俄國需要呢？也許是因為，說實話，俄國兵力可能已經耗盡」。

康諾里補充，根據估計，俄國死亡、受傷和失蹤等兵損達到60萬人，這些數字接近1941年二戰後巴巴羅薩行動（Operation Barbarossa）初期水準。巴巴羅薩行動是二戰納粹入侵蘇聯的行動。

南韓情報機構18日表示，北韓向俄國遠東派遣1500名特種兵，在當地軍事基地進行訓練和適應環境，並可能被部署到烏克蘭戰爭中作戰。烏克蘭官員也發表影片疑似數十名北韓新兵排隊領取俄羅斯軍裝。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）稱，目前約有1萬1000名北韓士兵在俄國東部受訓。

北韓士兵參與俄烏戰爭如果屬實，將進一步證明普亭和金正恩的軍事關係有所加強。去年夏天，俄韓簽署戰略夥伴關係，承諾互相提供軍事援助；而北韓武器已經投入俄軍作戰使用。

另一方面，康諾里也談到烏克蘭加入北約的問題，他表示理解烏克蘭急於入約，但應該在「一旦結束俄烏戰爭時加入」。

對於烏克蘭總統澤倫斯基的勝利計畫提到，最終由烏軍取代美軍在歐洲前哨的部署，康諾里認為「不適當」，他說「像是給川普的政治通行證，在萬一他贏得選舉後的布局」。川普一向認為北約已不合時宜，且歐洲國家應為歐洲事務買單。

北韓 烏克蘭 俄國

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