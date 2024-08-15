首次出動英援戰車...烏克蘭入侵俄羅斯一周 網上流傳疑遭擊毀影像

英國陸軍隸屬第12裝甲旅級戰鬥隊的皇家戰車團「獾」連士兵操作一輛挑戰者2型戰車，攝於5月15日的北約2024年堅定捍衛者演習期間。資料照片，非軍援戰車。（路透）

英國媒體15日報導，烏克蘭 入侵俄羅斯 庫斯克州已超過一周，據信已在此次攻勢出動英國軍援的挑戰者2型主力戰車。如果確認，將是烏軍操作的英國戰車首度用於俄羅斯境內戰鬥。

天空新聞台指出，英國已確認烏克蘭可在俄羅斯國土自由使用英方武器。消息人士表示，這包括挑戰者2型戰車，並暗示已在入侵庫斯克期間出動過。

烏軍如何及何時在庫斯克州境內部署挑戰者2型戰車，細節仍待確認，也不清楚可能已出動的戰車數量。不過，自2023年以來，烏軍第82空中突擊旅就一直在操作挑戰者2型戰車，該旅部分人員正參加庫斯克攻勢。

烏克蘭武裝部隊沒有發表評論；英國國防部 婉拒評論作戰細節。每日電訊報指出，社群媒體「紙飛機」的一個俄羅斯帳號發布了影像，據稱顯示俄軍在庫斯克境內擊毀挑戰者2型戰車。

Ukrainian troops are believed to have used British Challenger 2 tanks in their offensive inside Russian territory, specifically in the Kursk region.



— If confirmed, this would mark the first time British tanks operated by Ukrainian soldiers have been used in combat on Russian… pic.twitter.com/EQqYVf3CrM — Clash Report (@clashreport) August 15, 2024

天空新聞台同時轉述泰晤士報14日的報導，前國防大臣華勒斯披露，他任內已准許烏克蘭使用「英國提供的任何武器」攻擊俄羅斯境內目標，但「暴風影」長程巡弋飛彈例外，並稱同樣的規則適用於烏克蘭的庫斯克行動。

BBC報導，英國國防部證實，烏軍可在自衛時於俄羅斯領土動用英國武器。發言人指出，烏克蘭擁有「對抗俄羅斯非法攻擊的明確自衛權…這不排除在俄羅斯境內作戰」，並指「我們在贈與程序期間表明，軍械的運用應根據國際法」，意味反戰車飛彈、火炮、裝甲車與其他英援武器可能會出現，但「暴風影」飛彈仍將禁止用於烏克蘭邊界之外。

根據英國政府政策，動用任何英方贈與烏方的武器都必須符合國際法；軍援旨在幫助烏軍自我防衛，免受俄羅斯的攻擊。首相官邸之前已表示，長程飛彈只能用於烏克蘭境內衝突。