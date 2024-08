首次出動英援戰車...烏克蘭入侵俄羅斯一周 網上流傳疑遭擊毀影像

英國媒體15日報導,烏克蘭 入侵俄羅斯 庫斯克州已超過一周,據信已在此次攻勢出動英國軍援的挑戰者2型主力戰車。如果確認,將是烏軍操作的英國戰車首度用於俄羅斯境內戰鬥。

天空新聞台指出,英國已確認烏克蘭可在俄羅斯國土自由使用英方武器。消息人士表示,這包括挑戰者2型戰車,並暗示已在入侵庫斯克期間出動過。

烏軍如何及何時在庫斯克州境內部署挑戰者2型戰車,細節仍待確認,也不清楚可能已出動的戰車數量。不過,自2023年以來,烏軍第82空中突擊旅就一直在操作挑戰者2型戰車,該旅部分人員正參加庫斯克攻勢。

烏克蘭武裝部隊沒有發表評論;英國國防部 婉拒評論作戰細節。每日電訊報指出,社群媒體「紙飛機」的一個俄羅斯帳號發布了影像,據稱顯示俄軍在庫斯克境內擊毀挑戰者2型戰車。

Ukrainian troops are believed to have used British Challenger 2 tanks in their offensive inside Russian territory, specifically in the Kursk region.



— If confirmed, this would mark the first time British tanks operated by Ukrainian soldiers have been used in combat on Russian… pic.twitter.com/EQqYVf3CrM