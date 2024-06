普亭為何侵烏？英脫歐大將法拉吉遭圍剿 稱西方「挑起」俄烏戰爭

英國脫歐大將、英國改革黨(Reform UK)領袖法拉吉接受電視專訪時表示,歐盟 與北約經由東擴,「挑起」俄羅斯 入侵烏克蘭 ,並因一系列的政策與信念受到英國國內外的圍剿。

BBC跟衛報報導,法拉吉21日晚間上BBC「廣角鏡」節目受訪,主持人羅賓遜(Nick Robinson)就他對入侵烏克蘭的想法,以及曾表達欽佩俄羅斯總統普亭提出質疑。法拉吉表示,「我說過,我不喜歡他這個人,但欽佩他作為政治操盤手,因為他成功掌控了俄羅斯的運作」。

在普亭為何入侵烏克蘭上,羅賓遜拿法拉吉在2022年2月一篇宣稱俄羅斯入侵烏克蘭是「歐盟和北約擴張結果」的社群媒體貼文追問,法拉吉回稱,「2014年時,我在歐洲議會站起來。我說,『烏克蘭將有一場戰爭』。我為什麼這樣講?對我來說,很明顯,北約與歐盟的不斷東擴,正給了這個人一個理由,給他的俄羅斯人民,說『他們正再次來攻擊我們』,然後發動戰爭」。

法拉吉接著補充,「我們挑起了這場戰爭,當然,這是他的錯,他利用我們的所作所為,當成了藉口」。

執政保守黨的內政大臣柯維立、在野工黨的影子國防大臣希利(John Healey)、比利時的歐洲議會議員伏思達都對強烈抨擊法拉吉的說法。不過,法拉吉受訪後上社群媒體「X」(推特)發文,宣稱自己是「少數對在對俄戰爭上一直始終如一與誠實的人物之一」。

法拉吉在推文寫道,「入侵一個主權國家的普亭錯了」,但「歐盟東擴也錯了」。他指出,「我們早點認識到這一點,就將越接近結束戰爭和實現和平」。

I am one of the few figures that have been consistent & honest about the war with Russia.



Putin was wrong to invade a sovereign nation, and the EU was wrong to expand eastward.



The sooner we realise this, the closer we will be to ending the war and delivering peace. https://t.co/o1nJt8mDlR