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普亭為何侵烏？英脫歐大將法拉吉遭圍剿 稱西方「挑起」俄烏戰爭

編譯周辰陽／即時報導
英國改革黨領袖法拉吉。 （美聯社）
英國改革黨領袖法拉吉。 （美聯社）

英國脫歐大將、英國改革黨（Reform UK）領袖法拉吉接受電視專訪時表示，歐盟與北約經由東擴，「挑起」俄羅斯入侵烏克蘭，並因一系列的政策與信念受到英國國內外的圍剿。

BBC跟衛報報導，法拉吉21日晚間上BBC「廣角鏡」節目受訪，主持人羅賓遜（Nick Robinson）就他對入侵烏克蘭的想法，以及曾表達欽佩俄羅斯總統普亭提出質疑。法拉吉表示，「我說過，我不喜歡他這個人，但欽佩他作為政治操盤手，因為他成功掌控了俄羅斯的運作」。

在普亭為何入侵烏克蘭上，羅賓遜拿法拉吉在2022年2月一篇宣稱俄羅斯入侵烏克蘭是「歐盟和北約擴張結果」的社群媒體貼文追問，法拉吉回稱，「2014年時，我在歐洲議會站起來。我說，『烏克蘭將有一場戰爭』。我為什麼這樣講？對我來說，很明顯，北約與歐盟的不斷東擴，正給了這個人一個理由，給他的俄羅斯人民，說『他們正再次來攻擊我們』，然後發動戰爭」。

法拉吉接著補充，「我們挑起了這場戰爭，當然，這是他的錯，他利用我們的所作所為，當成了藉口」。

執政保守黨的內政大臣柯維立、在野工黨的影子國防大臣希利（John Healey）、比利時的歐洲議會議員伏思達都對強烈抨擊法拉吉的說法。不過，法拉吉受訪後上社群媒體「X」（推特）發文，宣稱自己是「少數對在對俄戰爭上一直始終如一與誠實的人物之一」。

法拉吉在推文寫道，「入侵一個主權國家的普亭錯了」，但「歐盟東擴也錯了」。他指出，「我們早點認識到這一點，就將越接近結束戰爭和實現和平」。

根據此前一分民調，英國改革黨首度領先保守黨一個百分點，實際上代表兩黨在民調基本上旗鼓相當，但兩黨都遙遙落後在野的工黨。而在最近一分選情預測中，英國改革黨有可能在下議院贏得5個席位。

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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