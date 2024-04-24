烏克蘭兵力短缺 這幾招促役男返國

兵力短缺問題加劇，烏克蘭正在採取新措施，鼓勵役齡男子返國鎮守前線。（美聯社）

烏克蘭 23日表示，正在採取新措施，鼓勵役齡男子返國，部分原因是兵力短缺問題加劇，難以鎮守前線。

基輔在本月稍早推出新法，加強對逃兵的處罰，並將入伍年齡降低2年至25歲。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示：「留在國外並不能免除一名公民對祖國的責任。這就是為什麼我下令採取措施，對在烏克蘭和國外的役男採取公平的作法。」

他說：「外交部很快將進一步對外國使館頒布明確措施，讓役男在法律框架內獲得領事服務。」

他沒有具體說明已經採取或正在考慮採取哪些措施。

烏克蘭媒體引述一份未得到基輔證實的文件報導，烏克蘭外交部將暫停為所有年齡介於18歲至60歲的烏克蘭男性提供領事服務。

這份媒體刊出的信件是由烏克蘭外交部第一副部長席比哈(Andriy Sybiga)簽名，內容顯示，烏克蘭駐外使館只會向旅居國外的男子核發允許他們返國的文件。

此舉可能迫使海外的烏克蘭男性返國，以處理過去在國外即可以辦理的各項行政手續。

此外，正在訪問波蘭英國首相蘇納克（Rishi Sunak）宣布，加碼軍援烏克蘭5億英鎊（約6億美元），以及提供新一輪援烏軍備，是英國歷來軍援烏克蘭單筆最大規模，包括逾1600枚飛彈。

蘇納克曾於今年1月訪烏期間，宣布英國已為4月開始的2024至2025財政年度編列25億英鎊軍援烏克蘭預算 ，金額是2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來最高。他23日宣布加碼5億英鎊，相當於將英國本年度軍援烏克蘭預算拉高至30億英鎊。

首相府表示，新增軍援預算將用於加速供應烏克蘭急需的彈藥、防空系統、無人機，以及工程技術支援。相關支出也有助強化英國軍工業供應鏈 。

此外，英國將供應烏克蘭一系列有助海、陸、空防衛的軍備，包括近海突擊艇（ORC）、蛙人輸送艇等總計60艘船艇及槍砲；超過1600枚打擊型及防空飛彈；裝甲車、全地形車（ATV）等逾400輛陸戰載具；以及近400萬發小型武器彈藥。

英國另將增援「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈，但未透露數量。