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俄31枚飛彈轟基輔 悉數遭擊落 防長宣布年底再擴軍

編譯盧思綸、周辰陽／綜合21日電
俄羅斯21日稍早彈襲烏克蘭首都基輔，儘管烏克蘭防空系統擊落全部31枚飛彈，依舊造成至少10人受傷，若干住宅區建物和工業設施遭到飛彈殘骸擊中毀損。（路透）
俄羅斯21日稍早彈襲烏克蘭首都基輔，儘管烏克蘭防空系統擊落全部31枚飛彈，依舊造成至少10人受傷，若干住宅區建物和工業設施遭到飛彈殘骸擊中毀損。（路透）

路透報導，俄羅斯21日稍早彈襲烏克蘭首都基輔，儘管烏克蘭防空系統擊落全部31枚飛彈，依舊造成至少10人受傷，若干住宅區建物和工業設施遭到飛彈殘骸擊中毀損，這是俄軍歷經44天後再度針對基輔發動大規模攻擊。

基輔市暨首都周邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）說，「基輔經過44天再度遭敵軍以飛彈攻擊」，「所有緊急服務部門都出動支援，清理飛彈襲擊後的現場。」

基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，此次攻擊造成至少10人受傷，其中包含一名11歲女孩。

波普科說俄軍動用戰略轟炸機，並且從其境內的不同方向瞄準基輔發射飛彈。遇襲後，基輔防空警報維持將近3小時。

基輔市中心一處多樓層公寓起火，緊急進行人員疏散；部分房屋窗戶玻璃遭震碎，還有若干汽車起火。

俄羅斯國防部在每日簡報中說：「俄羅斯武裝部隊解放了托南克村（Tonenke）。」並提及這是一個有幾條街道的河邊小村莊，並稱對烏克蘭武裝部隊「指揮中心」使用了包括「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈在內的「高精度武器」。

俄羅斯總統普亭曾誓言回應烏克蘭升高對俄羅斯邊境地區的襲擊。

國防部還說，俄羅斯部隊「繼續採取措施，防止破壞和偵察團體滲透」貝爾哥羅德（Belgorod）邊境地區。

另一方面，俄羅斯官方20日表示，將於今年年底前新編2個集團軍與30個戰鬥編隊。

路透報導，俄羅斯國防部長紹伊古告訴高級將領，「俄軍繼續逼迫敵人退出陣地，美國跟他們的附庸極為憂慮俄軍的成功，各部隊將繼續取得戰果，增加對敵方目標的打擊」。

紹伊古同時表示，俄羅斯將組建2個新的集團軍和30個戰鬥編隊，包括14個師和16個旅，「根據國家軍事安全面臨的新威脅，我們將繼續提高俄軍戰力和兵力」。

紹伊古說，已經加強俄羅斯政府和其他設施的安全，並強化防空能力。他指出，俄軍在俄國總統大選期間擊落了烏軍419架無人機和67枚火箭，造成烏方重大損失。路透表示，無法核實紹伊古報告的數字。

俄羅斯國防部新聞處19日發布照片，一輛俄軍戰車在別爾哥羅德州邊境附近的陣地朝烏軍...
俄羅斯國防部新聞處19日發布照片，一輛俄軍戰車在別爾哥羅德州邊境附近的陣地朝烏軍開砲。（美聯社）

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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