我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

美俄雙重國籍女捐51.8美元給烏克蘭遭控叛國 恐關20年

編譯徐榆涵／即時報導
哈瓦娜拿著美國入籍文件，面露微笑，手上還舉著美國國旗。（取材自X平台）
哈瓦娜拿著美國入籍文件，面露微笑，手上還舉著美國國旗。（取材自X平台）

一名擁有美俄雙重國籍、名為卡瓦娜（Ksenia Khavana）的女子日前因捐款51.8美元給烏克蘭援助團體，遭到俄羅斯當局逮捕，如今面臨叛國罪指控，最重恐被關20年。

衛報報導，現年33歲的哈瓦娜（Ksenia Khavana）1月在葉卡捷琳堡（Ekaterinburg ）一家電影院外被捕，當時她因違反公共秩序被判拘役14天，但俄羅斯聯邦安全局（FSB）接著指控她犯下叛國罪，最重恐面臨20年監禁。

俄羅斯非政府組織「第一部門」（Pervy Otdel）表示，哈瓦娜被指控在2022年2月俄羅斯進攻烏克蘭當天，向總部設於紐約的非營利組織「一起支持烏克蘭」（Razom for Ukraine）捐款51.8美元，而FSB也證實該消息。

FSB發聲明表示，哈瓦娜自2022年2月以來，一直主動為烏克蘭組織籌集資金，後來被用於購買烏克蘭武裝部隊的戰術醫療用品、設備、武器和彈藥，且多次參與支持烏克蘭的公開活動。

報導指出，哈瓦娜曾就讀葉卡捷琳堡烏拉爾聯邦大學（Ural Federal University），之後與美國公民結婚後定居美國。社群媒體上的照片顯示，哈瓦娜拿著美國入籍文件，面露微笑，手上還舉著美國國旗。

對此，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）重申，警告美國公民前往俄羅斯，正在蒐集相關資訊。

哈瓦娜遭逮捕一事發生在俄羅斯總統普亭確認和美國之間就囚犯交換進行幕後談判之前不久。而雙重國籍人士在此類交易中較少被考慮。

一名擁有美俄雙重國籍、名為卡瓦娜的女子日前因捐款51.8美元給烏克蘭援助團體，遭...
一名擁有美俄雙重國籍、名為卡瓦娜的女子日前因捐款51.8美元給烏克蘭援助團體，遭到俄羅斯當局逮捕，如今面臨叛國罪指控，最重恐被關20年。（取材自X平台）

烏克蘭 俄羅斯 美國公民

上一則

俄扣納瓦尼遺體滅證？母奔北極要普亭「立即歸還」

延伸閱讀

俄扣納瓦尼遺體滅證？母奔北極要普亭「立即歸還」

俄扣納瓦尼遺體滅證？母奔北極要普亭「立即歸還」
還要盲目挺俄？中國遭普亭專訪打臉

還要盲目挺俄？中國遭普亭專訪打臉
俄飛行員叛逃遭槍殺 移民籲西班牙提供保護

俄飛行員叛逃遭槍殺 移民籲西班牙提供保護
美國已警告盟友 彭博：俄國最快今年在太空部署核武

美國已警告盟友 彭博：俄國最快今年在太空部署核武

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元