美俄雙重國籍女捐51.8美元給烏克蘭遭控叛國 恐關20年

一名擁有美俄雙重國籍、名為卡瓦娜(Ksenia Khavana)的女子日前因捐款51.8美元給烏克蘭 援助團體,遭到俄羅斯 當局逮捕,如今面臨叛國罪指控,最重恐被關20年。

衛報報導,現年33歲的哈瓦娜(Ksenia Khavana)1月在葉卡捷琳堡(Ekaterinburg )一家電影院外被捕,當時她因違反公共秩序被判拘役14天,但俄羅斯聯邦安全局(FSB)接著指控她犯下叛國罪,最重恐面臨20年監禁。

俄羅斯非政府組織「第一部門」(Pervy Otdel)表示,哈瓦娜被指控在2022年2月俄羅斯進攻烏克蘭當天,向總部設於紐約的非營利組織「一起支持烏克蘭」(Razom for Ukraine)捐款51.8美元,而FSB也證實該消息。

FSB發聲明表示,哈瓦娜自2022年2月以來,一直主動為烏克蘭組織籌集資金,後來被用於購買烏克蘭武裝部隊的戰術醫療用品、設備、武器和彈藥,且多次參與支持烏克蘭的公開活動。

報導指出,哈瓦娜曾就讀葉卡捷琳堡烏拉爾聯邦大學(Ural Federal University),之後與美國公民 結婚後定居美國。社群媒體上的照片顯示,哈瓦娜拿著美國入籍文件,面露微笑,手上還舉著美國國旗。

對此,白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)重申,警告美國公民前往俄羅斯,正在蒐集相關資訊。

哈瓦娜遭逮捕一事發生在俄羅斯總統普亭確認和美國之間就囚犯交換進行幕後談判之前不久。而雙重國籍人士在此類交易中較少被考慮。

Russia has jailed another American.



The FSB said it charged this unnamed Russia-US dual citizen, 33, with treason for organizing fundraisers for the Ukrainian army.



She was arrested in Ekaterinburg – the same city where the FSB arrested Evan Gershkovich last year. pic.twitter.com/yZS3W63R6P