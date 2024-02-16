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美國軍援不確定性高 德智庫籲歐盟加倍出力「補上烏克蘭缺口」

中央社／巴黎16日綜合外電報導
德國智庫「基爾世界經濟研究所」今天表示，歐洲聯盟對烏克蘭的軍事援助必須加倍，才能補上美國國會數月來未能通過新援助方案所造成的缺口。圖為2022年12月26日，烏克蘭士兵向烏克蘭頓內茨克地區阿夫迪夫卡附近的俄羅斯陣地發射凱撒自行榴彈砲。（美聯社資料照）
德國智庫「基爾世界經濟研究所」今天表示，歐洲聯盟對烏克蘭的軍事援助必須加倍，才能補上美國國會數月來未能通過新援助方案所造成的缺口。圖為2022年12月26日，烏克蘭士兵向烏克蘭頓內茨克地區阿夫迪夫卡附近的俄羅斯陣地發射凱撒自行榴彈砲。（美聯社資料照）

德國智庫「基爾世界經濟研究所」今天表示，歐洲聯盟對烏克蘭的軍事援助必須加倍，才能補上美國國會數月來未能通過新援助方案所造成的缺口。

法新社報導，儘管烏克蘭軍事指揮官和西方國家官員近日都警告烏軍彈藥即將告罄，美國聯邦眾議院共和黨籍議員在現有資金枯竭的情況下，仍阻撓國會通過600億美元的新軍援方案。

「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）在一份探討烏克蘭軍事、財務和人道援助現況的報告中表示：「美國是否能在2024年進一步提供軍事援助，不確定性極高。」

根據今年1月15日的統計資料，美國在2022年2月到2023年12月間，已向烏克蘭提供454億美元軍援，約相當於每月20億美元。

自俄羅斯2022年2月底入侵烏克蘭以來，歐盟及其27個成員國已承諾提供497億歐元軍事援助，但僅交付或提撥352億歐元。

基爾研究所的烏克蘭援助追蹤研究計畫負責人特雷貝施（Christoph Trebesch）說：「萬一美國無法提供進一步援助，歐洲必須將現有軍事支援行動增加至少一倍。」

他說：「這是一項挑戰，但只是政治意願的問題而已。歐盟成員國名列全球最富裕的國家，目前他們在支援烏克蘭方面還花不到2021年國內生產毛額（GDP）的1%。」

自2022年2月以來，各國總共承諾向烏克蘭提供2651億歐元的援助，其中1413億歐元是財務援助，1075億歐元為軍事援助，163億歐元為人道援助。

歐盟及其成員國承諾提供1441億歐元，是最慷慨的捐贈者；美國承諾提供677億歐元，英國承諾提供157億歐元。

但承諾與實際撥款之間有著巨大落差，尤其是在歐盟。歐盟目前僅撥出772億歐元，因為歐盟的承諾要分成數年兌現。

有專家認為，美國前總統川普若於2025年再度掌權，將為美國對烏克蘭的援助敲響喪鐘。

烏克蘭 歐盟 共和黨

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