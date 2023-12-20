澤倫斯基擬擬增兵50萬 美示警：援烏資金月底用完

烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏軍希望增派多達50萬人，並坦言俄烏戰「既敏感，代價也高」。(路透)

俄烏戰爭將近兩年，烏克蘭 總統澤倫斯基 透露，烏軍希望增派多達50萬人。美國白宮警告，除非國會批准額外援助，否則烏克蘭援助將在月底用完。

綜合外電報導，烏克蘭總統澤倫斯基在基輔舉行的年終記者會上表示，最高軍事指揮官已經提議，再動員45萬到50萬人參與戰爭。他坦言，這「既敏感，代價也高」，他也暗示，前線已經有50萬名士兵。

自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰至今，兩國均將軍隊傷亡人數視為國家機密，但是美國官員估計死傷人數高達數十萬人。烏克蘭軍隊人數不詳，不過基輔過去曾表示約達100萬人。俄羅斯在戰爭期間已擴增兵員，昨天並表示打算增至150萬人。

澤倫斯基這番談話，是在美國和歐盟援助受挫之後發表的。美國國會共和黨先前阻止了一項價值600億美元的烏克蘭軍事計畫，隨後匈牙利阻止了歐盟500億歐元的財政援助協議，但歐盟領導人也說，烏克蘭不會失去支持。

澤倫斯基說：「我表示我們需要更多理由支持這項行動。因為首先，這是人民的問題。其次，這是公平問題，是防衛能力問題，同時也是財政問題。」

烏克蘭最初可以看到數以萬計的人排隊，志願從軍保衛國家，當局如今嘗試徵召更多兵員，以接替前線的戰士。

英國廣播公司BBC報導，烏克目前面臨彈藥短缺問題，基輔的反攻在冬季開始就停止了，外界擔心，俄羅斯可能在火力上擊敗烏克蘭。報導說，澤倫斯基已經排除動員女性的提議。記者問，烏克蘭是否即將輸掉戰爭，澤倫斯基堅定否認這個說法。他也說，和俄羅斯的和平談判，目前不可行。

此外，俄烏開戰後，阻止俄軍進一步侵略成了歐洲當務之急，德國將派一支近5000名士兵的旅級部隊常駐立陶宛，預計3年後具作戰能力，德軍如此大規模駐紮海外前所未見。這也是二戰結束後德國軍隊第一次常駐外國領土。

立陶宛人口280萬人，軍隊員額僅1萬5000人，緊鄰俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）和俄羅斯盟友白俄羅斯 ，對俄羅斯的軍事威脅備感壓力。