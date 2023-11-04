澤倫斯基否認西方施壓和談 駁斥戰事陷入僵局

烏克蘭總統澤倫斯基4日否認遭西方盟友施壓和俄羅斯進行和談，同時駁斥戰事陷入僵局。（路透）

英國衛報報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）4日否認遭西方盟友施壓和俄羅斯進行和談，同時駁斥戰事陷入僵局。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4日訪問基輔，共商烏克蘭加入歐盟的進度。

澤倫斯基在記者會上表示，「時間不斷過去，大家都累了……，但這不是僵局。除此之外，沒有任何一個盟友施壓烏克蘭和俄國 坐下來談判和交易」。

事實上，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）本周接受《經濟學人》（The Economist）專訪才透露，烏軍在技術上已經到了陷入僵局的地步，很可能不會有深切或好看的突破。

另一方面，澤倫斯基坦言以巴衝突分散了世界對俄烏戰爭的注意力，而這正是「俄國的目的」，「但是我們經歷過幾乎沒人關注戰事的艱困情況，我相信這次我們也會克服挑戰。」

隨著俄烏戰爭邁入第20個月，烏克蘭反攻行動遲遲無法再下一城，澤倫斯基極力保持和西方盟友的交流，避免關鍵勢力受到戰爭疲態所影響。