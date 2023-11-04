我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車罷工和解 底特律3大車廠平均年增10億成本 車價恐調漲

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

澤倫斯基否認西方施壓和談 駁斥戰事陷入僵局

編譯盧思綸 / 即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基4日否認遭西方盟友施壓和俄羅斯進行和談，同時駁斥戰事陷入僵局。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基4日否認遭西方盟友施壓和俄羅斯進行和談，同時駁斥戰事陷入僵局。（路透）

英國衛報報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）4日否認遭西方盟友施壓和俄羅斯進行和談，同時駁斥戰事陷入僵局。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4日訪問基輔，共商烏克蘭加入歐盟的進度。

澤倫斯基在記者會上表示，「時間不斷過去，大家都累了……，但這不是僵局。除此之外，沒有任何一個盟友施壓烏克蘭和俄國坐下來談判和交易」。

事實上，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）本周接受《經濟學人》（The Economist）專訪才透露，烏軍在技術上已經到了陷入僵局的地步，很可能不會有深切或好看的突破。

另一方面，澤倫斯基坦言以巴衝突分散了世界對俄烏戰爭的注意力，而這正是「俄國的目的」，「但是我們經歷過幾乎沒人關注戰事的艱困情況，我相信這次我們也會克服挑戰。」

隨著俄烏戰爭邁入第20個月，烏克蘭反攻行動遲遲無法再下一城，澤倫斯基極力保持和西方盟友的交流，避免關鍵勢力受到戰爭疲態所影響。

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

上一則

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

下一則

法國猶太女在住家遭刺 門上被噴漆納粹符號 兇嫌在逃

延伸閱讀

俄烏戰爭陷入僵局 傳美歐官員跟烏克蘭政府探討對俄和談議題

俄烏戰爭陷入僵局 傳美歐官員跟烏克蘭政府探討對俄和談議題
終於成行 以媒：烏克蘭總統澤倫斯基下周訪問以色列

終於成行 以媒：烏克蘭總統澤倫斯基下周訪問以色列
時代雜誌：澤倫斯基堅信必勝 未見內部叢生弊端

時代雜誌：澤倫斯基堅信必勝 未見內部叢生弊端
網路虛假資訊激增 試圖削弱西方對烏克蘭援助

網路虛假資訊激增 試圖削弱西方對烏克蘭援助

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22
當地警方帶著警犬至派特森的住處調查案情。（美聯社）

毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女遭逮捕起訴

2023-11-02 10:54

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答

被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來
風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨