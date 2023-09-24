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ATACMS射程近306公里 可從烏境深入俄國

編譯高詣軒／綜合23日電
匿名美國官員指稱，華府計畫提供基輔陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。圖為南韓軍隊的ATACMS。（美聯社）
匿名美國官員指稱，華府計畫提供基輔陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。圖為南韓軍隊的ATACMS。（美聯社）

華盛頓郵報22日報導，美國去年開始向烏克蘭交付海馬斯多管火箭系統後，提供用於該系統的導向飛彈射程約80公里。反觀同樣可藉海馬斯發射的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）依其型號，最大射程近306公里，從烏克蘭境內發射可深入俄境。英國和法國提供的空射巡弋飛彈，射程約225公里。

烏克蘭已取得的武器中，Ｍ198、Ｍ777牽引式榴彈砲與凱撒自走砲，射程最遠約40公里。不同於射程略遜的暴風之影空射巡弋飛彈，ATACMS是地對地，可用更輕、機動性更高的海馬斯發射，被反攻中的烏方寄予厚望。

ATACMS包括單一彈頭及集束彈藥的型號。截至8月底，根據美國陸軍提交國會議員的資料數據，其庫存有1486枚；1122枚為單一彈頭、364枚裝載集束彈藥。美國網路媒體The Drive另指出，美國至今共製造約4000枚的各型號。

集束彈藥型號可在特定區域內發散數百枚子炸彈，被批評屬於無差別攻擊，而且恐使未爆彈風險大增，多國已禁用。根據五角大廈資料數據，許多原裝載集束彈藥的型號已改為單體彈頭。

美國目前雖尚未停產，其製造商洛克希德馬丁公司依約每年生產500枚，但全屬外銷。美方擬自今年稍晚起逐步淘汰。

烏克蘭 五角大廈 華盛頓郵報

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