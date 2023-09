沒正確理解世界 轟中國與印度「智能低下」？烏總統顧問回應有玄機

烏克蘭 總統澤倫斯基的高級顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)日前接受專訪時,疑似抨擊中國與印度 「智能低下」,又宣稱兩國沒有正確理解世界,被俄羅斯 媒體與親俄網友逮到機會大肆宣傳,引來許多印度網友狂轟,中國外交部發言人則在例行記者會要求澄清。

根據俄羅斯官媒RT與印度教徒報的報導,波多利雅科在專訪表示,「中國與印度等國家有什麼問題?他們無法分析自己行為的後果,不幸的是,這些國家智能低下。是,他們投資科學。是,印度最近發射了月球探測車,現正在月表跋涉,但這並未說明這個國家充分了解現代世界」。

Zelensky’s top advisor thinks that the Indians and the Chinese have “low intellectual potential” Who’s going to tell him? pic.twitter.com/jPVb3nARIA

波多利雅科以烏克蘭語所發表的言論,經由俄羅斯官媒衛星通訊社(Sputnik)與其他管道傳播開來,也引來中國、印度與其他發展中世界國家網友上網一輪狂轟。

根據報導,印度外交部沒有做出反應。中國外交部發言人毛寧13日舉行記者會時被問到此事時,稱「我不了解有關人士此番言論的背景,他應該作出解釋說明」。

波多利雅科發言惹議後上社群媒體平台「X」(前身為推特)怪罪「典型的俄羅斯宣傳,斷章取義,扭曲含義,放大以挑起衝突而區分目標受眾」,隨後以長文澄清指出,土耳其、印度、中國與其他區域強權「有正當理由」在世上發揮更大作用。但RT指出,波多利雅科仍然沒有否認自己曾講過「智能低下」等內容。

