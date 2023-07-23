布林肯：烏克蘭已收復5成失地 反攻處早期階段、將有硬仗

國務卿布林肯23日接受CNN訪問透露，烏克蘭已收復5成失地，要奪回更多領土將是「硬仗」。（歐新社）

路透報導，國務卿布林肯 23日接受CNN訪問透露，烏克蘭 已收復俄羅斯去年2月入侵後占領的五成失地，要奪回更多領土將是「硬仗」。

布林肯坦言，現在反攻行動還處於早期階段，「一、兩個星期內不會結束，可能還需要幾個月時間。」

上個月底，有消息引述烏國總統澤倫斯基表示，反攻行動「進展比預期緩慢」。

目前烏國已收復南部一些村莊以及東部巴赫姆特周邊領土，但尚未在重兵戒備的俄軍防線取得重大突破。

另一方面，布林肯對於提供烏國美製F-16戰機抱持正面態度，「重點是確保烏軍獲得軍援後接受適當訓練，有能力妥善維護和駕駛戰機。」

由11個國家組成的聯盟將從8月起在丹麥開始訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機，並將在羅馬尼亞設立一個訓練中心。

烏國長期向美國請求提供該國軍武大廠「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）製造的F-16戰鬥機，但白宮 安全顧問蘇利文上個月表示白宮尚未做出最終決定。美國官員預估培訓飛官和交付戰機至少需要18個月。

2022年2月俄羅斯展開侵烏行動至今，美國已提供烏國超過超過410億美元的軍事援助。