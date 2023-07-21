黑海危機急升 俄烏互嗆「船隻往來視軍援」

俄羅斯警告，20日起所有在黑海駛往烏克蘭港口的船隻都將被視為「軍事運輸船」。（路透）

俄烏戰爭一年多，影響全球糧食供給。俄羅斯 決定退出「黑海穀物協議」（Black Sea Grain Initiative），19日宣布從20日起開往烏克蘭 港口的船隻將被視為可能攜帶軍用物資。烏克蘭不甘示弱，宣布21日起對駛往俄方黑海港口的船隻視為軍事物資運輸船。

俄羅斯國防部表示，20日起會把船旗國視為在衝突中站在烏克蘭一方的國家。芝加哥和巴黎市場小麥19日收盤均上漲逾8%，創2022年2月以來、近15個月的最大漲幅。

拜登 政府官員引述最新情報說，俄羅斯軍方可能攻擊黑海的民用船隻，俄方目的就是要打擊烏克蘭糧食相關設施。美國國家安全委員會發言人霍吉在聲明中說，「我們的情報指出，俄羅斯在進入烏克蘭港口的水道布下水雷，我們認為這是一次協同行動，要為在黑海襲擊民船找理由，並歸咎於烏克蘭。」

幾天前，俄羅斯終止允許烏克蘭貨船通行的黑海穀物協議，這原本是俄方在侵烏戰爭中少見配合的例子。

荷蘭合作銀行駐倫敦高級分析師馬多維茲說：「我們早已預料到，黑海協議是不太可能繼續下去，但現在局面更惡化」 ，「在烏克蘭即將收成時候，出口通道卻關閉了」。

去年俄羅斯入侵烏克蘭，切斷烏克蘭穀物流入國際市場的通路，曾導致國際小麥與食用油價格一度飆漲，之後全靠這項協定才使糧價回落。儘管烏克蘭穀物還能經由其他管道出口，但運輸成本高昂，可能打擊下一季穀物栽種量，使全球穀物供給陷入中期短缺困境。

烏克蘭在黑海的港口是其穀物出口的重要渠道。雖然烏克蘭仍可以通過河流、公路和鐵路運輸糧食作物，但這種做法遠比從深海港運輸麻煩，而且成本也高得多。