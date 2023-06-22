烏軍反攻「未達預期」 很難突破充分強化的俄軍防線

2位西方官員與1位美國高層軍事官員表示，烏克蘭軍隊的反攻在早期階段取得成效不大，俄羅斯軍隊的表現則比西方評估預期的更有能力。(Getty Images)

2位西方官員與1位美國高層軍事官員告訴CNN，烏克蘭 軍隊的反攻在早期階段取得成效不大，俄羅斯 軍隊的表現則比西方評估預期的更有能力。一位官員表示，反攻「在任何前線都沒有達到預期」。

根據西方評估，俄軍防線經證明充分強化，讓烏軍很難突破。此外，俄軍已經成功運用飛彈攻擊與地雷，讓烏軍裝甲部隊陷入了困境，並且一直更加有效地部署空中武力。

一位西方官員表示，烏軍證明「易受布雷區影響」，俄軍則在防禦方面顯得「有能力」。官員們也提醒，烏軍反攻仍處於早期階段，美國與盟邦對烏軍將能夠隨著時間取得領土戰果「保持樂觀」。

報導指出，美國與盟邦有可能至少要等到7月，才能對烏軍在過去幾周逐步發起的反攻進度進行更全面的評估。受訪官員也指出，烏軍本身一直在適應俄方戰術與防禦，包括進行更多的徒步行動，最近幾天也在瞄準與擊落俄軍軍機取得了更多成功。

一位西方官員表示，最終事實證明反攻攻勢對烏俄兩軍都是「艱困的推動」，也都蒙受了慘重的損失。

幾位官員還告訴CNN，惡劣天候經證明對烏軍是一個問題，「天氣一直在打亂攻勢時間表，載具則苦於通行狀況。烏軍傷亡慘重，但是不像俄羅斯正試圖描繪的一樣糟糕」。