澤倫斯基：反攻不是好萊塢電影 比預期慢

烏克蘭軍方為了收復俄羅斯占領國土而發動攻勢數周後，澤倫斯基總統接受BBC訪問訪時承認進度已經「比預期慢」。資料照片。（路透）

烏克蘭 軍方為了收復俄羅斯占領國土而發動攻勢數周後，澤倫斯基 總統受訪時承認，戰場進度已經「比預期慢」。

澤倫斯基告訴BBC，「有些人認為，這是一齣好萊塢電影（烏克蘭反攻），現在就期待結果，並不是，此事關乎人們的性命」。

根據烏克蘭官員的說法，反攻作戰目前收復了南部札波羅熱州與東部頓內次克州的8個村莊。澤倫斯基表示，因為烏國國土有20萬平方公里遭到俄軍埋設地雷，烏軍推進並不容易，「我們將以我們認為最好的方式在戰場推進」。

北約秘書長史托騰伯格日前明確指出，不會在7月中即將登場的維爾紐斯峰會正式邀請烏克蘭加入。澤倫斯基則強調，烏克蘭需要從北約得到安全保障，但最終目標是加入北約，「史托騰伯格知道我的立場，我們告訴過他們很多次了，別完全破壞我們對這件事的信心」。

此外，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）21日指控，在烏克蘭反攻進展方面，莫斯科高層欺騙了俄國 民眾。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一再指稱，烏克蘭的反攻失敗。但普里格津表示，俄羅斯國防部未說出真相，而且正失去領土，「他們正在誤導俄國民眾。」

而普亭同日在克里姆林宮向軍校畢業生發表演講時表示，很快就會部署俄國新一代「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈。據路透，薩爾瑪特能夠搭載十枚以上核彈頭。

普亭強調，俄國目前最重要的任務是發展「核三位一體」，即陸、海、空三方面的核作戰能力，並指出這是確保俄國軍事安全及全球局勢穩定的關鍵。

自俄烏戰爭以來，普亭多次強調，俄國已準備好使用核武在內等所有作戰手段確保「領土完整」。路透報導，新一代薩爾馬特式飛彈允許俄國朝歐美等數千里之外的目標發動核攻擊。