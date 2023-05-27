波蘭通過爭議性法案，調查「俄羅斯影響力」。（Pexels）

由民粹主義者控制的波蘭國會26日通過了一項爭議性法案，將成立一個委員會，調查「在波蘭的俄羅斯 影響力」，此舉被批評將讓政治人物成為法官，此舉被反對派人士譴責為「憲政政變」。波蘭即將在幾個月後，於今年秋天舉行國會大選。

央廣報導，這個新委員會的9名成員，將決定被該單位調查的個人，是否在2007年至2022年之間屈服於俄羅斯影響力，並施加嚴厲的懲罰。這9名成員是由波蘭眾議院 任命。

波蘭政府對於被認定有罪的人，沒有提供任何上訴程序。被定罪的人可能會被禁止在10年內擔任與公共財政和機密資訊有關的公職。此法案的既定目標，是為了避免這類個人「再次於俄羅斯的影響下活動，進而損害波蘭的利益」。

批評這項法案的人士表示，這個委員會破壞了權力分立，也就是立法和司法機構各自獨立運作的原則。

反對派人士說，這項法案是為了在國會大選前，箝制執政黨「法律正義黨」(Law and Justice party，PiS)的對手，並妨礙反對派人士在贏得選舉後就任他們的職務。

這項法案在5月上旬被反對派主導的參議院 否決，但在下議院二讀通過。

獨立參議員克維亞托夫斯基(Krzysztof Kwiatkowski)當時表示：「這項法案顛覆了以尊重法治為基礎的西方文化原則。它就像是由一群匈奴人起草的。」

這個委員會的主席將由波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)任命。委員會的成員將不會因為他們的決定而被問責。

這項法案必須由波蘭總統杜達(Andrzej Duda)簽署成為法律。杜達也是執政黨的成員，他尚未對此發表意見。