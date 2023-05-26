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盧卡申科：俄戰術核武正運往白俄 美強烈譴責

編譯中心／綜合25日電
白俄總統盧卡申科表示，來自於俄羅斯的核彈頭已經在運送途中。（取材自白俄羅斯總統府官網）
白俄總統盧卡申科表示，來自於俄羅斯的核彈頭已經在運送途中。（取材自白俄羅斯總統府官網）

俄羅斯25日進行在白俄羅斯部署戰術核武的計畫，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示核彈頭已在運送中，這將是蘇聯1991年解體後，克宮首度把這類武器部署到俄國境外，美國表態強烈譴責。

路透報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）3月25日接受國家電視台訪問時，宣布上述核子部署計畫。

白俄羅斯總統盧卡申科表示普亭已簽署命令，隨後又說戰術核武已在路上，被問及武器是否已在白俄境內時，他回答：「有可能，我回國後會確認」。但此說尚未獲得克里姆林宮證實。

根據俄羅斯國防部，防長紹伊古（Sergei Shoigu）與白俄防長在明斯克（Minsk）會面時稱，「西方集團實質上對我們的國家不宣而戰」，他還說，他在明斯克簽署的文件，關乎在白俄特殊設施存放戰術核武的程序。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）25日強烈譴責俄方在白俄部署戰術核武的安排，他並重複華府之前的警告，表示若在衝突中使用化學、生物或核子武器，都將面臨「嚴重後果」。

但米勒也補充，美國沒看到調整自身核態勢的理由，或是俄羅斯準備使用核武的任何跡象。

此外，路透引用俄國海關紀錄，發現西方國家因俄烏戰爭制裁俄羅斯，截斷俄國傳統黃金出口通路，但俄羅斯黃金仍經由100多家非俄企業運至阿拉伯聯合大公國、中國和土耳其等國，這些企業包括美商摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank NA）、瑞典保安公司魯密斯（Loomis）。

對此，摩根大通發言人不願回應；魯密斯也不願針對具體貨運情形作出回應，僅稱路透引用的海關記錄似乎包含不正確的資訊，但未具體點出哪裡不正確。

白俄羅斯 俄國 普亭

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