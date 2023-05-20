俄國防部稱「已解放巴赫姆特」 普亭恭賀瓦格納和俄軍

在20日發布的影片中，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津穿著野戰服，在一排戰士前宣布：「今天中午12點，已完全拿下巴赫姆特。」(Getty Images)

路透報導，繼俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）聲稱已經「完全拿下」烏克蘭 東部城市巴赫姆特（Bakhmut）後，俄國國防部 20日也發聲明表示完全攻下巴赫姆特，若屬實將代表俄軍10個多月來的首次重大勝利。

巴赫姆特在蘇聯時代稱為阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk)，俄國迄今仍用此舊名。俄國國防部的聲明只有一行，表示「在（俄軍）南方集群的砲兵和空中支援下，瓦格納攻擊部隊的攻勢已完成解放阿爾喬莫夫斯克（巴赫姆特）」。

烏克蘭稍早否認普里格津的說法，但尚未回應俄國國防部的聲明。

俄國各大新聞社報導，俄國總統普亭恭賀奪下巴赫姆特，表示將表揚有功人員。塔斯社引述克里姆林宮的聲明說，「普亭恭賀瓦格納攻擊部隊，以及提供他們支援和掩護的俄軍所有單位，完成解放阿爾喬莫夫斯克（巴赫姆特）的任務」。

在過去一周，烏軍屢傳捷報，在巴赫姆特北側和南側獲得近6個月來的最快速進展。

普里格津表示，他的軍隊將在5天內撤出巴赫姆特，將這個已成廢墟的城市交給俄國正規軍。

在20日稍早發布的影片中，普里格津穿著野戰服，在一排戰士前宣布：「今天中午12點，已完全拿下巴赫姆特。我們完全拿下整座城市。」

烏克蘭軍方發言人稍早告訴路透：「這不是事實，我軍仍在巴赫姆特作戰」。