我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

89歲參議員范士丹拒辭職 紐時：權力聲望特殊難以割捨

華府龍舟賽登場 亞太副助卿、羅森柏格同樂

俄國防部稱「已解放巴赫姆特」 普亭恭賀瓦格納和俄軍

編譯田思怡／即時報導
在20日發布的影片中，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津穿著野戰服，在一排戰士前宣布：「今天中午12點，已完全拿下巴赫姆特。」(Getty Images)
在20日發布的影片中，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津穿著野戰服，在一排戰士前宣布：「今天中午12點，已完全拿下巴赫姆特。」(Getty Images)

路透報導，繼俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）聲稱已經「完全拿下」烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）後，俄國國防部20日也發聲明表示完全攻下巴赫姆特，若屬實將代表俄軍10個多月來的首次重大勝利。

巴赫姆特在蘇聯時代稱為阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk)，俄國迄今仍用此舊名。俄國國防部的聲明只有一行，表示「在（俄軍）南方集群的砲兵和空中支援下，瓦格納攻擊部隊的攻勢已完成解放阿爾喬莫夫斯克（巴赫姆特）」。

烏克蘭稍早否認普里格津的說法，但尚未回應俄國國防部的聲明。

俄國各大新聞社報導，俄國總統普亭恭賀奪下巴赫姆特，表示將表揚有功人員。塔斯社引述克里姆林宮的聲明說，「普亭恭賀瓦格納攻擊部隊，以及提供他們支援和掩護的俄軍所有單位，完成解放阿爾喬莫夫斯克（巴赫姆特）的任務」。

在過去一周，烏軍屢傳捷報，在巴赫姆特北側和南側獲得近6個月來的最快速進展。

普里格津表示，他的軍隊將在5天內撤出巴赫姆特，將這個已成廢墟的城市交給俄國正規軍。

在20日稍早發布的影片中，普里格津穿著野戰服，在一排戰士前宣布：「今天中午12點，已完全拿下巴赫姆特。我們完全拿下整座城市。」

烏克蘭軍方發言人稍早告訴路透：「這不是事實，我軍仍在巴赫姆特作戰」。

俄國 國防部 烏克蘭

上一則

敘利亞總統重返阿拉伯峰會 獲沙烏地王儲熱烈歡迎

下一則

終結僵局 巴林恢復與黎巴嫩大使級外交關係

延伸閱讀

瓦格納傭兵宣稱完全控制烏東城市巴赫姆特 烏軍：不實

瓦格納傭兵宣稱完全控制烏東城市巴赫姆特 烏軍：不實
普亭遭控主導綁架烏克蘭兒童 俄羅斯回擊通緝國際刑事法院檢察官

普亭遭控主導綁架烏克蘭兒童 俄羅斯回擊通緝國際刑事法院檢察官
俄報復美國 封殺歐巴馬等500人 拒會面被捕記者

俄報復美國 封殺歐巴馬等500人 拒會面被捕記者
烏半年來最大斬獲 傭兵證實：俄自巴赫姆特撤退

烏半年來最大斬獲 傭兵證實：俄自巴赫姆特撤退

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26

超人氣

更多 >
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌