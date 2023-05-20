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匈牙利外長批對俄制裁「違反常理」 揚言阻擋援烏經費

編譯高詣軒／即時報導
匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）。（歐新社）
匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）。（歐新社）

G7高峰會上，西方國家在制裁俄羅斯議題上展現團結，然而歐盟成員之一的匈牙利卻傳出不同聲音。匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）宣稱，該國將會阻擋歐盟成員國下一波提供給「歐洲和平機制」（European Peace Facility）的5億歐元（約5.4億美元）基金，該項基金用於為烏克蘭提供軍事援助。

西亞爾托表示，除非烏克蘭將匈牙利的「OTP銀行」排除在烏國所列的「戰爭資助者」名單之外，否則將阻擋該項經費。西亞爾托也批評歐盟最新對俄羅斯的制裁計畫「完全違反常識」，並稱先前的制裁措施都已失敗。

據英國衛報，西亞爾托在18日聲稱，根據匈牙利政府於網站發布的報告，歐盟先前10項對俄羅斯的制裁都屬失敗。報導並引述歐盟外交人士表示，匈牙利由於「OTP銀行」爭議，已威脅要否決第11波制裁方案，不過過去匈牙利也已曾多次揚言威脅，但最後皆沒有實行。

匈牙利當局的發言和廣島G7高峰會上，各國在對俄議題上的團結氣氛背道而馳，其中美國和英國已宣布進一步制裁俄羅斯。雖然過去未曾阻擋經費，匈牙利的威脅恐怕會使22日的歐盟外長會議蒙上不確定性，也可能影響歐盟針對最新對俄制裁的討論進程。

匈牙利表示，有意阻擋歐盟「歐洲和平機制」最新一波經費的原因，為該項計畫旨在加強歐洲的全球安全性，而非供烏克蘭專用。「歐洲和平機制」設立於2021年，用以協助歐盟避免衝突並強化世界各地安全。自俄烏戰爭爆發，歐盟已同意透過該機制提供烏克蘭46億歐元（約49.7億美元）軍援。

歐盟 烏克蘭 俄羅斯

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