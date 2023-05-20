美國允盟邦援烏F-16 「何時給、給多少、哪國給」將於未來幾個月敲定
BBC報導，美方已表示，將允許西方盟邦提供美製F-16在內的先進戰機給烏克蘭，對基輔當局堪稱極大的鼓勵。
白宮國安顧問蘇利文告訴記者，拜登總統19日在七大工業國集團（G7）廣島峰會上，將這個決定「告知他的G7同行」，並稱美軍也會訓練烏軍飛官使用這些飛機。
只有美國批准，各國才可以轉賣或再出口美國的軍事裝備，拜登的決定為其他國家把現有的庫存F-16戰機運往烏克蘭鋪平了道路。不過，儘管烏克蘭最終將接收到先進戰機的可能性似乎越來越高，迄今還沒有哪國政府證實他們會軍援戰機給烏克蘭。
NBC新聞稍早指出，拜登政府一位高級官員稱，作為加強烏國安全長期布局的一環，美國與盟邦計畫提供F-16戰機給烏克蘭，但這些戰機未必直接來自美國。
目前仍然不清楚烏克蘭何時會收到戰機的時間表，以及將由哪個國家提供。該官員表示，這些戰機不會用於即將到來的對俄反攻，並稱美國與盟邦在未來幾個月「將決定何時實際提供戰機，我們會提供多少架，還有誰會提供戰機」。
這位官員還說，「加強烏克蘭空軍的相關討論，反映出我們對烏克蘭自我防衛的長期承諾」。
The U.S. and its allies plan to provide F-16 fighter jets to Ukraine — although the planes may not necessarily come directly from the U.S. — as part of a long-term effort to strengthen the country's security, a Biden Administration official says. https://t.co/yF7E2B6iCE— NBC News (@NBCNews) May 19, 2023
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