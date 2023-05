美國允盟邦援烏F-16 「何時給、給多少、哪國給」將於未來幾個月敲定

BBC報導,美方已表示,將允許西方盟邦提供美製F-16在內的先進戰機給烏克蘭 ,對基輔當局堪稱極大的鼓勵。

白宮國安顧問蘇利文告訴記者,拜登 總統19日在七大工業國集團(G7 )廣島峰會上,將這個決定「告知他的G7同行」,並稱美軍也會訓練烏軍飛官使用這些飛機。

只有美國批准,各國才可以轉賣或再出口美國的軍事裝備,拜登的決定為其他國家把現有的庫存F-16戰機運往烏克蘭鋪平了道路。不過,儘管烏克蘭最終將接收到先進戰機的可能性似乎越來越高,迄今還沒有哪國政府證實他們會軍援戰機給烏克蘭。

NBC新聞稍早指出,拜登政府一位高級官員稱,作為加強烏國安全長期布局的一環,美國與盟邦計畫提供F-16戰機給烏克蘭,但這些戰機未必直接來自美國。

目前仍然不清楚烏克蘭何時會收到戰機的時間表,以及將由哪個國家提供。該官員表示,這些戰機不會用於即將到來的對俄反攻,並稱美國與盟邦在未來幾個月「將決定何時實際提供戰機,我們會提供多少架,還有誰會提供戰機」。

這位官員還說,「加強烏克蘭空軍的相關討論,反映出我們對烏克蘭自我防衛的長期承諾」。

