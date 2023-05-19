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俄3飛彈專家遭控「嚴重叛國罪」 學界反彈

編譯張君堯／綜合報導
克里姆林宮17日表示三名從事極音速飛彈技術研究的俄羅斯學者面臨「非常嚴重的叛國罪指控」，而這項調查已在俄羅斯科學界引起恐慌。（美聯社）
克里姆林宮17日表示三名從事極音速飛彈技術研究的俄羅斯學者面臨「非常嚴重的叛國罪指控」，而這項調查已在俄羅斯科學界引起恐慌。（美聯社）

克里姆林宮17日表示三名從事極音速飛彈技術研究的俄羅斯學者面臨「非常嚴重的叛國罪指控」，而這項調查已在俄羅斯科學界引起恐慌。

路透報導，上述三名學者分別為馬斯洛夫（Anatoly Maslov）、希普柳克（Alexander Shiplyuk）和茲維金采夫（Valery Zvegintsev），其同事在15日發表的一封公開信中堅稱三人的清白，更認為這會對俄國科學界造成嚴重損害，並強調「我們知道他們每個人都是愛國者和體面的人，他們沒有能力做調查當局懷疑他們做的事」。

這封公開信中還提到「科學家們在國際論壇上展示的資料已經過反覆檢查，以確保它們不含受限的資訊」，並表示這樣的案例表明「任何文章或報告都可能導致叛國罪的指控，在這種情況下我們不僅擔心同事命運，更不知道要如何繼續做好我們的工作」。

據悉，馬斯洛夫和希普柳克2012年曾在法國都爾（Tours）的一場研討會上展示極超音速飛彈設計實驗的結果，被指控三人2016年皆為「俄羅斯ITAM空氣動力學研究極超音速短期設施」一書章節的作者。

公開信中也指出「此類案件對年輕俄羅斯科學家產生寒蟬效應」，稱「最優秀的學生拒絕與我們一起工作，我們最優秀的年輕人正離開科學領域，許多對於為未來航空技術奠定基礎至關重要的研究領域正在關閉」。

針對此事，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示自己得知有這封公開信，但補充說「此案是屬於安全部門的事務」，並稱「這是非常嚴重的指控」。

另外，曾是俄占區的烏克蘭南部港市赫爾松街頭瀰漫恐懼與懷疑氣氛。據檢方資料，當地有百餘件通敵案被移送法院，全國各地更有5000多件類似刑案，但這恐怕只是冰山一角。

路透報導，赫爾松74歲婦人哈拉斯（Valentyna Haras）住家院子的牆上滿是紅漆寫下的塗鴉，指她是親俄分子，她則大聲喊冤，稱自己絕非叛徒。哈拉斯隨後接受警方調查，也並未被逮捕或遭控犯罪。她說，她不明白自己為什麼會被貼上通敵的標籤，且當俄羅斯人被趕走時，她還很高興。

她的鄰居涅齊維羅娃（Iryna Nechevilova）則有不同看法：「哈拉斯公開支持俄羅斯人，到處宣揚俄羅斯有多好，還說她在烏克蘭統治下感覺很糟糕。」

俄羅斯 烏克蘭 極音速飛彈

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