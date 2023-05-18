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克里米亞穀物列車脫軌 俄羅斯官員稱遭蓄意破壞

中央社莫斯科18日綜合外電報導
俄羅斯一列運載穀物的列車在行經從烏克蘭併吞的克里米亞半島的時候發生脫軌意外。(歐新社)
俄羅斯一列運載穀物的列車在行經從烏克蘭併吞的克里米亞半島的時候發生脫軌意外。(歐新社)

俄羅斯烏克蘭併吞的克里米亞半島有一列運載穀物的列車脫軌，莫斯科當局任命的官員今天宣稱這是一起蓄意破壞事件。

法新社報導，俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）說：「載運穀物的列車車廂在辛費羅波地區（Simferopol）脫軌。」

路透社報導，阿克瑟諾夫在社群平台Telegram發布的聲明還提到，載運穀物的貨運車廂脫軌沒有造成人員受傷。

當地的鐵路營運當局表示，這起事件是「第三方涉入」所導致。

Telegram頻道Mash指出，穀物列車脫軌是由爆炸裝置造成，該爆炸裝置還形成一個大坑洞。Mash頻道聲稱掌握與俄羅斯執法部門關係密切的消息人士。

另一間掌握警方消息人士的俄羅斯Telegram媒體Baza發布了據稱是事發後的照片，照片顯示有數節車廂翻覆。

本月稍早，連續幾天都有爆炸裝置在俄羅斯與烏克蘭接壤的地區使兩列俄國列車脫軌。

俄羅斯昨天續簽了先前土耳其居中斡旋達成的黑海穀物協議，這項協議目的在於促進俄羅斯和烏克蘭的農產品從黑海出口。

俄羅斯 烏克蘭 克里米亞

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