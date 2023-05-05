俄羅斯傭兵「瓦格納」10日將撤離巴赫姆特 負責人要求俄軍接管陣地

俄羅斯私人軍事公司「瓦格納集團」負責人普里格津宣布，麾下部隊將於10日撤離烏東城市巴赫姆特，同時要求俄軍接管他們在市內的陣地。（照片翻攝：Telegram / WAGNER GROUP）

俄羅斯 官媒《RT》與路透報導，俄羅斯私人軍事公司「瓦格納集團」負責人普里格津（Evgeny Prigozhin）宣布，麾下部隊將於10日撤離烏東城市巴赫姆特，也要求俄軍在瓦格納的戰士休整時接管市內的陣地。

普里格津的新聞處在社群媒體 「紙飛機」（Telegram）發布影像，並且附上了致俄羅斯國防部、普亭 總統與民眾的公開信，抱怨部隊沒有獲得足夠的火砲彈藥，無法繼續掌握巴赫姆特。

普里格津說，他的部隊本該在9日之前完全占領巴赫姆特，但宣稱「準軍事官僚」自1日就已經切斷了接近全部的火砲彈藥，「瓦格納PMC的進攻資源在4月初用完了，儘管事實是敵軍在數量上超過我們5倍，但我們仍在前進」。他說，由於缺乏彈藥，瓦格納的損失每天都在呈指數級成長，「他們注定要毫無意義地滅亡」。

普里格津強調，「即便如此，瓦格納PMC指揮官委員會已經決定，堅守他們的陣地與繼續巴赫姆特的攻勢直到2023年5月10日，以慶祝俄羅斯人的神聖節日，即5月9日勝利日，用俄羅斯武器的輝煌」。

普里格津宣布，他的戰士將於10日把他們在巴赫姆特的陣地移交給俄軍，並將瓦格納PMC的殘部撤到後方營地以「舔拭他們的傷口」。他在影片最後表示，「我們將舔拭我們的傷口，當祖國將處於危難之時，我們會再一次為祖國的防衛挺身，俄羅斯人民可以指望我們」。

普亭總挺的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克里姆林宮注意到普里格津的聲明，但拒絕評論此事，理由是這涉及到了俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

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