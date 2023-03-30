巴赫姆特激戰 烏克蘭：俄軍取得進展

烏克蘭坦克29日在頓內次克巴赫姆特附近的泥濘道路上行駛。Getty Images

烏克蘭 軍方官員今晚表示，俄羅斯 軍隊在前線城市巴赫姆特（Bakhmut）取得了一些成功，而聯合國 國際原子能總署署長擱置了在烏克蘭主要發電廠札波羅熱核電廠周圍建立安全區的計畫。

路透報導，烏克蘭東部頓內次克（Donetsk）工業區採礦城市巴赫姆特和周邊城鎮，一直是打了13個月的俄烏戰爭攻擊焦點。雙方傷亡慘重，都還沒完全控制局面。

烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）在例行夜間報告中說：「敵軍在攻擊巴赫姆特的行動中取得了些許進展，我軍守住了這座城市，擊退了敵人無數次進攻。」

烏克蘭武裝部隊總參謀部通報的俄羅斯前線每日平均攻擊次數，自3月初以來連4周下降，從1日到7日的每日124次，減少到過去7天每日僅69次，今天也僅有57起。

在巴赫姆特以西和更北的前線附近，路透記者通報俄軍火力上週顯著下降。俄羅斯官員表示，他們的部隊仍在巴赫姆特市內進行巷戰。

英國國防部本週將俄軍進展描述為「微不足道」，今天，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）告訴議員：「在過去20到21天裡，俄羅斯人在巴赫姆特及其周邊地區沒有取得任何進展。」

另一方面，烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在一年前俄烏戰爭開打初期就遭俄軍占領，試圖降低周邊地區戰火的企圖都告失敗。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天再次造訪札波羅熱時表示，他正在擱置安全區計劃，以便提出莫斯科和基輔都能接受的具體保護措施。