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憂心俄打贏將危及烏 澤倫斯基邀習近平訪烏

編譯中心／綜合29日電
烏克蘭總統澤倫斯基28日搭乘火車時受訪。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基28日搭乘火車時受訪。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基28日警告，除非烏軍在東部城市巴赫姆特打贏漫長的戰鬥，否則俄羅斯將為要求基輔「做出不可接受妥協的協議」營造國際支持。同時，他也邀請中國國家主席習近平前來訪問，對此，中國外交部發言人毛寧29日在例行記者會上表示，在烏克蘭問題上，中國同包括烏克蘭在內的有關各方都保持著溝通，有關外訪的事宜，中方暫沒有可以提供的訊息。

美聯社報導，澤倫斯基在一列載著他穿梭於烏克蘭各地的火車上接受獨家專訪。澤倫斯基指出，要是巴赫姆特落入俄軍之手，俄羅斯總統普亭將「把這場勝利銷往西方、他的社會、中國與伊朗」。他說，如果普亭「能感覺到一些血腥味，聞到我們弱小，他就將推進（he will push, push, push）」。

澤倫斯基還警告，預測巴赫姆特敗仗產生的壓力很快會到，既來自國際社會、也來自烏克蘭國內。他說，「我們的社會將感到疲乏，我們的社會將催促我跟他們達成妥協」。

根據報導，澤倫斯基也很清楚，烏克蘭的成功很大程度上是歸功於一波波的國際軍援，特別是來自美國與西歐國家的援助。然而，包括前總統川普在內，美國有部分人士對華府是否應該繼續提供烏克蘭數十億美元的軍援提出質疑。

在美聯社專訪中，澤倫斯基並未提到川普或其他共和黨籍政治人物的名字，但他確實對俄烏戰爭可能受到華府政治勢力轉變的影響表達了擔心，「美國真的要了解，如果他們停止幫助我們，我們就不會贏」。

澤倫斯基還向習近平發出訪問烏克蘭的邀請，「我們已經準備好在這裡見他，我想和他談談。在全面戰爭爆發之前，我跟他有過接觸，但在這一整年期間就沒有了」。

另一方面，美國國務卿布林肯28日表示「美國支持烏克蘭的和平框架」，該框架要求所有俄羅斯軍隊撤出烏克蘭領土，並反對有利於莫斯科的替代提議。

彭博報導，烏克蘭外交部長庫列巴在民主峰會上詳細解釋其10點提議，並獲得布林肯的認可。據悉，澤倫斯基原本預計發表談話，但他目前正在視察與前線接壤的地區。

庫列巴強調「俄羅斯必須撤出烏克蘭的每一寸土地」，布林肯則表示「我們必須非常注意並提防那些看似善意的提議，例如呼籲停火，雖然這可能有凍結衝突的效果，但同時能讓俄羅斯鞏固已取得的成果，使其利用時間休息和調整然後重新進攻」。

美國國務卿布林肯28日表示「美國支持烏克蘭的和平框架」，該框架要求所有俄羅斯軍隊...
美國國務卿布林肯28日表示「美國支持烏克蘭的和平框架」，該框架要求所有俄羅斯軍隊撤出烏克蘭領土，並反對有利於莫斯科的替代提議。（Getty Images）

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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