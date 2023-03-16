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中企援俄？海關資料：寄千枝步槍、防彈衣等軍用物資

記者張聲肇／即時報導
Politico新聞網取得的海關與貿易資料顯示，中國公司經土耳其和阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)運送千枝步槍、防彈衣、無人機零組件等軍用物資到俄國。圖為俄羅斯總統普亭(左)2022年2月4日在北京與中國國家主席習近平會面。（路透）
Politico新聞網取得的海關與貿易資料顯示，中國公司經土耳其和阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)運送千枝步槍、防彈衣、無人機零組件等軍用物資到俄國。圖為俄羅斯總統普亭(左)2022年2月4日在北京與中國國家主席習近平會面。（路透）

Politico新聞網取得的海關與貿易資料顯示，中國公司經土耳其和阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)運送千枝步槍、防彈衣、無人機零組件等軍用物資到俄國

根據「進口天才」(Import Genius)公司提供的去年6到12月各地運輸資料，國營的中國北方工業集團公司2022年6月運送1000枝攻擊步槍給俄國的Tekhkrim公司。這家公司賣東西給俄國政府和軍方。

這些仿M16製造的CQ-A步槍，在運貨單上登記為「民用獵槍」，中國民兵和菲律賓、南蘇丹和巴拉圭等國的軍隊也用。

另外，2022年底，俄國企業也從中國公司收到12批超過12噸中國製護身甲冑，寄送地透過土耳其。

這些海關資料不足以證明中國運送大批武器給俄國，卻說明了中國確實運送「雙重用途」物資裝備給俄國，俄國可以輕易把這些「商品」拿到俄烏戰場上使用。

中國的大疆創新科技公司(DJI)去年11月和12月寄送電池、照相機等無人機零組件給俄國一家小配銷商。

去年12月俄國進口了價值1000萬美元的80噸防彈背心，都是土耳其的Ariteks公司製造，多數直接從土國出口，部分透過阿拉伯聯合大公國運到俄國。

俄國依賴中國等提供導航設備、衛星圖像、車輛組件等，充實前線作戰部隊的補給。

目前還不清楚Tekhkrim收到的步槍是否已轉到烏克蘭戰場，大疆的無人機幾個月前就出現在烏克蘭東部兩軍對陣地區。

國安會對上述報導未予置評。中國駐美使館發言人說，烏克蘭危機不是中國造成的，中國不是危機的任何一方，也未對衝突雙方提供過武器。

波蘭駐歐盟大使沙多斯(Andrzej Sadoś)說，這些資料可能導致「嚴重後果」，應立即查證。

華府海軍分析俄國研究中心研究員班德特(Sam Bendett)說，無人機甚至晶片等商品，可以改裝成致命的軍用品，所謂「兩用」品對俄軍大有助益。

俄國 烏克蘭 國民兵

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