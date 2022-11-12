俄烏戰後缺勞力 俄擬放寬童工限制

在經濟壓力漸增、同時為俄烏戰爭動員30萬人的影響下，俄羅斯正計畫「放寬童工限制」、希望取消讓青少年難以謀職的規定來應對國家面臨的困境。（Getty Images）

俄羅斯 宣布入侵烏克蘭 以來，已有不少俄國人選擇出逃，在普亭「動員30萬人」計畫之後，勞動力更是大減。據悉，當局正計畫「放寬童工限制」，希望取消讓青少年難以謀職的規定，來應對國家面臨的困境。

彭博報導，執政的統一俄羅斯黨的議員提出這項法律修正案，稱「希望使14歲以上青少年更容易謀得兼職工作，青少年的收入也將成為對家庭的額外經濟支持，並有助於灌輸責任感」。值得注意的是，該提案還提到「在來自『不友好國家』的制裁壓力下，需要增加勞動力」。

目前俄羅斯要求社會服務機構給予許可，並要求雇主進行一系列昂貴的檢查才能雇用青少年，從而限制學生勞動力的普及，預計這項草案會將上述規定刪除、並於2023年3月生效。

另一方面，俄烏戰爭讓兩國及西方盟國消耗大量彈藥，美國媒體揭露，南韓 將透過美韓間的機密武器協議，首次出售砲彈給烏克蘭。

俄烏戰爭讓兩國及西方盟國消耗大量彈藥。圖為在俄烏衝突中受損的建築物。（路透）

「華爾街日報」引述知名美方官員透露，美國將向南韓採購10萬發155公釐火砲砲彈，並轉交烏克蘭，這個數量夠烏軍至少能應付好幾周激戰。

藉由這種方式，讓南韓既能不違反「不向烏克蘭提供致命軍武」的公開承諾，又能替頭號盟友美國分擔，美國也能免於繼續快速耗損已漸枯竭的彈藥庫存。

南韓尹錫悅總統上台後，曾表示不會向烏克蘭供應致命武器。路透指出，鑑於俄國對北韓具關鍵影響，且出於經濟原因，南韓不想與俄國關係惡化。

南韓國防部證實有相關交易在洽談中，但強調此為補充美國庫存短缺。美軍為援助烏克蘭與俄軍激戰，155公釐砲彈庫存量到今年8月時已少到令五角大廈會擔心的程度，如今存量比8月時更低。

南韓國防部長李鐘燮本月初與美國國防部長奧斯汀會面時，雙方原則同意著手秘密軍火協議。南韓駐美大使館暫未就相關議題回應。

白宮近期表示，北韓正為俄羅斯提供砲彈，如今美向南韓買彈藥供烏，形成南北韓在歐洲各為俄烏軍援的罕見場景。找上兩韓尋求彈藥來源凸顯美俄軍工仍有局限性，都因烏克蘭戰爭讓產能承受壓力。

華爾街日報還披露，美國本月初已悄悄從駐韓基地的庫存裡提走一批彈藥，相關消息此前未曝光也未獲五角大廈證實。